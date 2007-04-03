Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

pesikot написав:Воно то так, але б тоді це породило коррупцію
Маю сумніви, що зараз вона цілком відсутня.
Хто заїхав на ПП, того й розмитнюють https://wz.lviv.ua/economy/456778-khto- ... zmytniuiut замість пожвавити українську економіку, як це планувалося, цей закон вдарив по волонтерах, які перевозять в Україну гуманітарні вантажі та автомобілі для наших військових. Тобто «хотіли як краще, а вийшло як завжди». На прикордонні пункти «ламанулися» підприємливі українці, які ввозили машини у режимі «нульового розмитнення», часто навіть елітні. Ця лавина «закоркувала» усі прикордонні пункти пропуску, через що у чергах мали стояти численні волонтери, які везли в Україну гуманітарну допомогу. І черги на в’їзд в Україну досі довжелезні. Фактично бізнесмени не дотримуються нових правил, кожен їде на той прикордонний пункт, куди йому логістично зручніше. ...у пільговому режимі, який скасовує мита на ввезення низки товарів, в Україну вже ввезено 19 тисяч авто.
BIGor написав:Давайте ділити людей і порождати нову корупцію. А в кого не було авто і хоче купити, тому що? Не жили добре, і не живіть?
Поділ завжди іде навіть у найдемократичніших суспільствах, тільки часто там він реалізується через платоспроможність. Це то ж саме, коли платиновий клієнт обслуговується без черги і його садять в зручне кріселко, а звичайний на ногах. З машинами, а тепер і з електричними, які дорожчі, теж всілякі варіанти були. А зараз у війну навряд чи вдасться всім зробити добре, але точно вже ввезені дорогі машини на халяву, тарадайки поза всякими екологічними нормами, дирки в бюджеті ростуть, бо якась к-ть все одно би приганялась і по діючим податкам. А так по машинам були якісь права на безмитний ввіз для певних категорій - можна було розширити. І теж є поділ - чому одні везуть на халяву, а більшість заплатила чималі податки? Ну і накінець трохи в тему на чому їздити:
Кожен судить в міру своєї розпущеності... Ті хто найбільше кричить про корупцію...насправді сплять і мріють як до цієї корупції присмоктатись... Є інші - просто роблять тихо і без зайвого піару... Приклад сьогодні Волонтерський автобус з Німеччини поламався під Рівне....З допомогою якоїсь матері, смекалки і жіночих панчох, в 24-00 його якось підшаманили небайдужі мешканці Рівного -йому вдалось доїхати у Львів... У Львові автобус затягнули до найближчого сервісу дальнобійників, де все зробили по людськи , залишилось поміняти один з акамуляторів( він там специфічний 2*235Аг) Знайшов у Львові 225...при чому три ціни 9800-для усіх 9400-для партнерів 9000-для віпів.... чухраю потилицю згадуючи кому б позвонити щоб отримати віпівську ціну В той час, простий працівник магазину підійшов, поцікавився. я показав фотки того що треба, показав що знайшов в них-разом прийшли до висновку що в принципі підійде і хлопчина питає Вам ці аккамулятори на фронт? Кажу ні - волонтерам Добре йдемо я зроблю знижку.... Продали по 8700. Без папірців, без узгоджень з керівництвом...без пошуків знайомих... Той хлопчина мене бачив перший раз..я його перший раз ....
А ви шукаєте гімно в задниці. Повідомляю Воно там є..тому той хто ретельно шукає - обовязково в ньому виваляється... Але основна маса, місцезнаходження гімна прикриває трусами з штанами і зайвий раз пальці туди не пхає - того й спілкується з такими ж не пхаючими і добре пахнучими...
ПС Я того хлопчину навіть не встиг попросити..Він сам запропонував Адресу магазину свідомо не даю, щоб тутешні шукачі фекалій не прийшли до висновку що я піарю конкретну торгову компанію....
budivelnik написав:\\\ Без папірців, без узгоджень з керівництвом...без пошуків знайомих... Той хлопчина мене бачив перший раз..я його перший раз .... \\\
Не совсем понимаю, что этот _единичный_ случай _доказать_ должен Да, война многих заставляет несколько пересмотреть свои ценности -- продал человек товар в 0. Но это никак не отменяет того факта, что многие Львовские рантье (так, чисто к слову пришлось -- не ищите тут никакого двойного/тройного смысла) цены в разы подняли... Так-то те же тепловизоры/квадрики магазины волонтерам не менее массово по закупочной цене отдают.
_hunter написав:Не совсем понимаю, что этот _единичный_ случай _доказать_ должен
Мені йде 57 рік.... Все моє життя складається з таких одиничних випадків... Але чомусь цих одиничних випадків за 57 років в мене - тисячі... А випадків сволочизму по відношенню до мене, чи людей які мене оточують - дійсно одиниці... То може справа в тому що хтось живе по приказці Свиня болото завжди знайде.. А хтось обходячи болото , проживає життя не замазавшись...
Я не бачу перепродажу гуманітарки.... Але бачу як люди масово віддають свою роботу безкоштовно... Я бачу , як голова Бюджетного комітету Львівської міськради -днює і ночує на роботі...при цьому вона й до війни була не бідною людиною і її офіс за 100 м від Оперного мені дуже подобався і коли вона йшла в депутати - то ті хто її знав - дивувались - навіщо? корупцією займатись не буде.. а час депутатство забере...
Тому ще раз Можна бути чесним...не будучи кристально чистим.. І в мене море вад... Головне щоб обєм користі від діяльності - на порядок перевищував обєм поганого....
А так , знайшов хтось дуже поганий спосіб як переконати населення що гімно в задниці присутнє.. Населення перевірило і побачило що ТАК , присутнє.. І тепер навіть в тих хто робить море позитивного- вишукує гімно... Знайти то знайде - тільки навіщо?
_hunter написав:Не совсем понимаю, что этот _единичный_ случай _доказать_ должен
Мені йде 57 рік.... Все моє життя складається з таких одиничних випадків... Але чомусь цих одиничних випадків за 57 років в мене - тисячі... А випадків сволочизму по відношенню до мене, чи людей які мене оточують - дійсно одиниці... \\\ Тому ще раз Можна бути чесним...не будучи кристально чистим.. І в мене море вад... Головне щоб обєм користі від діяльності - на порядок перевищував обєм поганого.... \\\
Ага, понял. Возвращаясь ближе к начальной теме: то же самое "проклятущее государство" (тм), которое самым наглым образом решило наживаться на своих беднейших слоях -- покупателях б\у авто из Европы -- абсолютно бесчеловечно (и безо всяких предупреждений) объявило о нулевой растаможке вышеупомянутых ТС. Фамилии причастных лиц специально не называю, дабы меня не обвинили в рекламе задействованных полит-сил.
_hunter Десь бачив хоч одне моє повідомлення про проклятущу державу? Не бачив - то якого милого звіздиш? Десь бачив в останній час мою позицію по нульовій розтаможці? Позитивну/негативну - не важливо Просто мою позицію Не бачив То знову питання - чого зубоскалиш
А от викрики про бариг які наживаються при чому Є оподаткування - держава барига нема оподаткування - ті хто возить бариги Я тут бачу постійно і проти таких позицій виступаю... Я ж нічого не сказав про 350 млн.. Я просто написав що гетьманцев(свідомо з малої букви) просто маніпулює цією цифрою...
По суті Зараз працювати дуже важко Це розуміє захід і дає нам підтримку в розмірі 100 млрд грн/місяць А якийсь суперпупер голова комітету вимагає ужесточити правила роботи.. То хто дурний Захід який дає 100 млрд грн в місяць розуміючи що інакше економіка зупиниться чи гетьманцев який а - знайшов 350 млн в місяць ним придуманих втрат б - на підставі цього повертає розтаможку в -при цьому тепер щоб 2000 авто(які вже пройшли по нульовій в армію) в наступному місяці потрапляли під митні процедури.. а все тому що хтось втрачає навіть не корито..а місце праці.. Бо якщо економіка буде працювати без регуляції під час війни То після війни виникне резонне запитання а навіщо нам кабінето/штано/протирачі регулятори..
Тепер розумієш чому всі викрики про справедливість..це крики нароб які не можуть заробити самі на себе і шукають винуватих в їх неробстві.
1 Країни Євросоюзу розглядають закон про звільнення від ввізних мит продукції українських підприємств...
З одного боку це допомога... А з другого в світлі того , що ми плануємо вступити в Євросоюз на протязі наступних пару років - то може країни Євросоюзу просто дивляться вперед і вчаться конкурувати з нами коли ми будемо в Євросоюзі(адже в Євросоюзі спільний митний простір)
2 В світлі п1 - а може й нам треба вчитись жити в ЄС..тобто розуміти що через пару років у нас не буде доходів від імпорту товарів з ЄС...бо це буде єдиний митний простір?
3 Глянем на табличку з попередньої сторінки
№___країна____кількість на 1000 населення №_країна_к-сть авто на 1000 населення 2 Монако ____ 899 4 Лихтенштейн ____ 773 5 Исландия ____ 717 9 Люксембург ____ 662 10 Италия ____ 625 12 Мальта ____ 615 13 Финляндия ____ 604 28 Чехия ____ 502 40 Дания ____ 429 63 Украина ____ 245
Для того , щоб по кількості авто на 1000 населення нам догнати Данію чи Чехію...на потрібно придбати ще 8-10 млн штук автомобілів.... То може треба починати вже? А не ставити загороджувальні плотини?