Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Додано: П'ят 29 кві, 2022 16:02

Кожен судить в міру своєї розпущеності...

Ті хто найбільше кричить про корупцію...насправді сплять і мріють як до цієї корупції присмоктатись...

Є інші - просто роблять тихо і без зайвого піару...

Приклад сьогодні

Волонтерський автобус з Німеччини поламався під Рівне....З допомогою якоїсь матері, смекалки і жіночих панчох, в 24-00 його якось підшаманили небайдужі мешканці Рівного -йому вдалось доїхати у Львів...

У Львові автобус затягнули до найближчого сервісу дальнобійників, де все зробили по людськи , залишилось поміняти один з акамуляторів( він там специфічний 2*235Аг)

Знайшов у Львові 225...при чому три ціни

9800-для усіх

9400-для партнерів

9000-для віпів....

чухраю потилицю згадуючи кому б позвонити щоб отримати віпівську ціну

В той час, простий працівник магазину підійшов, поцікавився. я показав фотки того що треба, показав що знайшов в них-разом прийшли до висновку що в принципі підійде і хлопчина питає

Вам ці аккамулятори на фронт?

Кажу ні - волонтерам

Добре йдемо я зроблю знижку....

Продали по 8700.

Без папірців, без узгоджень з керівництвом...без пошуків знайомих...

Той хлопчина мене бачив перший раз..я його перший раз ....



А ви шукаєте гімно в задниці.

Повідомляю

Воно там є..тому той хто ретельно шукає - обовязково в ньому виваляється...

Але основна маса, місцезнаходження гімна прикриває трусами з штанами і зайвий раз пальці туди не пхає - того й спілкується з такими ж не пхаючими і добре пахнучими...



ПС

Я того хлопчину навіть не встиг попросити..Він сам запропонував

Адресу магазину свідомо не даю, щоб тутешні шукачі фекалій не прийшли до висновку що я піарю конкретну торгову компанію....