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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:34
budivelnik написав:
Для того , щоб по кількості авто на 1000 населення нам догнати Данію чи Чехію...на потрібно придбати ще 8-10 млн штук автомобілів....
То може треба починати вже?
А не ставити загороджувальні плотини?
В Дании 12 тыс. км велодорожек и велосипед есть у 9 человек из 10. Вот к чему следует стремиться, а не к увеличению импорта б/у бензожоповозок из ЕС.
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