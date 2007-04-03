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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 153154155156
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:34

  budivelnik написав:Для того , щоб по кількості авто на 1000 населення нам догнати Данію чи Чехію...на потрібно придбати ще 8-10 млн штук автомобілів....
То може треба починати вже?
А не ставити загороджувальні плотини?

В Дании 12 тыс. км велодорожек и велосипед есть у 9 человек из 10. Вот к чему следует стремиться, а не к увеличению импорта б/у бензожоповозок из ЕС.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:42

  phantom_systems написав:
  budivelnik написав:Для того , щоб по кількості авто на 1000 населення нам догнати Данію чи Чехію...на потрібно придбати ще 8-10 млн штук автомобілів....
То може треба починати вже?
А не ставити загороджувальні плотини?
В Дании 12 тыс. км велодорожек и велосипед есть у 9 человек из 10. Вот к чему следует стремиться, а не к увеличению импорта б/у бензожоповозок из ЕС.
1 А чому ви вирішили що до велосипедів тягнутись треба..а до автомобілів які є в тих самих датчан 1 на 2 , а не так як в нас 1 на 4 - тягнутись не треба
2 Чого це така дискримінація?
З чим вона повязана?
Може з тим що ви маєте тільки на велосипед і сильно гніваєтесь на тих хто їздить на авто?
3 А коли ми будемо частиною ЄС - то що будемо вимагати щоб ЄС від своїх бензожопок відмовились і зменшили їх кількість до нашого рівня?
4 Данія в 15 разів менша по території і 7 разів менша по кількості населення...
Тобто в 2 рази більша густина населення
Таким чином середня відстань для пересування там в 2 рази менша...
В мене середня відстань пересування 20 км на роботу і 20 км назад....
Якби було 10 і 10 - я б ще може подумав про велосипед ( при умові що це було б 20-30 років тому) , а сьогодні я якось не горю бажанням свої 120 кг переміщати на 40 км в день на велосипеді
5 Питання вихлопів(шкоди довкіллю) я вирішив покупкою електромобіля і тому сьогодні практично не відрізняюсь від електросамокатчика...за єдиним винятком
Я їзжу комфортніше...
То може це правильно - йти до кращого комфорту життя...
а не до міфічного зеленого образу...
То йшли до червоного втікаючи від капіталізму
Потім йшли до капіталізму втікаючи від червоного комунізму..
Тепер що ? всі зелені?
А я люблю мясо...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 07:08

  budivelnik написав:_hunter
Десь бачив хоч одне моє повідомлення про проклятущу державу?
Не бачив - то якого милого звіздиш?
Десь бачив в останній час мою позицію по нульовій розтаможці?
Позитивну/негативну - не важливо
\\\

Ну так и ты тут последний день про содержание задниц вроде сам -- безо всяких просьб, писать начал? :wink:
Насчет "бачив мою позицію"? -- ну так озвучь свою позицию. А то наваливать гору бесмысленных циферок, а потом на коментарии писать "а это не моя позиция -- вы меня не так поняли" -- оно удобно, конечно... :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 07:14

  budivelnik написав:
  phantom_systems написав:
  budivelnik написав:Для того , щоб по кількості авто на 1000 населення нам догнати Данію чи Чехію...на потрібно придбати ще 8-10 млн штук автомобілів....
То може треба починати вже?
А не ставити загороджувальні плотини?
В Дании 12 тыс. км велодорожек и велосипед есть у 9 человек из 10. Вот к чему следует стремиться, а не к увеличению импорта б/у бензожоповозок из ЕС.
1 А чому ви вирішили що до велосипедів тягнутись треба..а до автомобілів які є в тих самих датчан 1 на 2 , а не так як в нас 1 на 4 - тягнутись не треба
2 Чого це така дискримінація?
З чим вона повязана?
\\\

Где "дискримінація"? -- "дискримінація" -- это когда "кому-то" (евро-ляхерам) можно растаможку не платить, а всем остальным -- нужно платить.
А сейчас, как раз, полное равноправие наступило: есть деньги на авто? -- покупай: никто не запрещает. Хош -- в салоне бери, хош -- на вторичке, а хош -- сам хоть из Эмиратов гони что новую что б\у (естественно не забудь уплатить все причетающееся мыто) :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 07:40

  budivelnik написав:\\\
Для того , щоб по кількості авто на 1000 населення нам догнати Данію чи Чехію...на потрібно придбати ще 8-10 млн штук автомобілів....
То може треба починати вже?
А не ставити загороджувальні плотини?

Я там чуть раньше уже спрашивал -- спрошу еще раз. А почему нам именно по этому показателю _необходими_ Данию или Чехию доганять? -- каким образом повышение уровня автомобилизации страны повысит ее благосостояние? -- через открытие кучи новых шиномонтажек/автомоек? :wink:
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