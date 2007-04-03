Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Додано: Суб 30 кві, 2022 16:12

budivelnik написав: phantom_systems написав: budivelnik написав: Для того , щоб по кількості авто на 1000 населення нам догнати Данію чи Чехію...на потрібно придбати ще 8-10 млн штук автомобілів....

То може треба починати вже?

А не ставити загороджувальні плотини? Для того , щоб по кількості авто на 1000 населення нам догнати Данію чи Чехію...на потрібно придбати ще 8-10 млн штук автомобілів....То може треба починати вже?А не ставити загороджувальні плотини? В Дании 12 тыс. км велодорожек и велосипед есть у 9 человек из 10. Вот к чему следует стремиться, а не к увеличению импорта б/у бензожоповозок из ЕС. В Дании 12 тыс. км велодорожек и велосипед есть у 9 человек из 10. Вот к чему следует стремиться, а не к увеличению импорта б/у бензожоповозок из ЕС. 1 А чому ви вирішили що до велосипедів тягнутись треба..а до автомобілів які є в тих самих датчан 1 на 2 , а не так як в нас 1 на 4 - тягнутись не треба

2 Чого це така дискримінація?

З чим вона повязана?

Може з тим що ви маєте тільки на велосипед і сильно гніваєтесь на тих хто їздить на авто?

3 А коли ми будемо частиною ЄС - то що будемо вимагати щоб ЄС від своїх бензожопок відмовились і зменшили їх кількість до нашого рівня?

4 Данія в 15 разів менша по території і 7 разів менша по кількості населення...

Тобто в 2 рази більша густина населення

Таким чином середня відстань для пересування там в 2 рази менша...

В мене середня відстань пересування 20 км на роботу і 20 км назад....

Якби було 10 і 10 - я б ще може подумав про велосипед ( при умові що це було б 20-30 років тому) , а сьогодні я якось не горю бажанням свої 120 кг переміщати на 40 км в день на велосипеді

5 Питання вихлопів(шкоди довкіллю) я вирішив покупкою електромобіля і тому сьогодні практично не відрізняюсь від електросамокатчика...за єдиним винятком

Я їзжу комфортніше...

То може це правильно - йти до кращого комфорту життя...

а не до міфічного зеленого образу...

То йшли до червоного втікаючи від капіталізму

Потім йшли до капіталізму втікаючи від червоного комунізму..

Тепер що ? всі зелені?

А я люблю мясо... 1 А чому ви вирішили що до велосипедів тягнутись треба..а до автомобілів які є в тих самих датчан 1 на 2 , а не так як в нас 1 на 4 - тягнутись не треба2 Чого це така дискримінація?З чим вона повязана?Може з тим що ви маєте тільки на велосипед і сильно гніваєтесь на тих хто їздить на авто?3 А коли ми будемо частиною ЄС - то що будемо вимагати щоб ЄС від своїх бензожопок відмовились і зменшили їх кількість до нашого рівня?4 Данія в 15 разів менша по території і 7 разів менша по кількості населення...Тобто в 2 рази більша густина населенняТаким чином середня відстань для пересування там в 2 рази менша...В мене середня відстань пересування 20 км на роботу і 20 км назад....Якби було 10 і 10 - я б ще може подумав про велосипед ( при умові що це було б 20-30 років тому) , а сьогодні я якось не горю бажанням свої 120 кг переміщати на 40 км в день на велосипеді5 Питання вихлопів(шкоди довкіллю) я вирішив покупкою електромобіля і тому сьогодні практично не відрізняюсь від електросамокатчика...за єдиним виняткомЯ їзжу комфортніше...То може це правильно - йти до кращого комфорту життя...а не до міфічного зеленого образу...То йшли до червоного втікаючи від капіталізмуПотім йшли до капіталізму втікаючи від червоного комунізму..Тепер що ? всі зелені?А я люблю мясо...

1. Потому что здоровый образ жизни, меньше аварийность, ниже нагрузка на дорожную инфраструктуру, лучше для экологии. Список можно продолжить.2. Почему дискриминация? За импорт велосипедов тоже платятся пошлины. Топовые модели стоят четыре знака в евро, дизайнерские ещё больше.3. Вот когда будем, тогда и будет смысл качать этот вопрос. Правда, к тому времени в ЕС бензожоповозов может уже не остатьсяМеня проблема парковки авто в украинских городах напрягает, а каждый раз идти минут 20 в гараж или на платную стоянку, чтобы проехать полчаса по городу и столько же простоять на светофорах и в пробках, уж лучше на велосипеде.4. И что с того, что меньше? В ЕС границы формальны. Можно жить в Дании, а работать в Германии или Швеции.20км можно проехать минут за 40 по хорошей велодорожке, на электровеле ещё быстрее. Заодно проблема лишнего веса быстро решается и не нужно тратить время на кардио в спортзале.