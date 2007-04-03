Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

В Дании 12 тыс. км велодорожек и велосипед есть у 9 человек из 10. Вот к чему следует стремиться, а не к увеличению импорта б/у бензожоповозок из ЕС.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:34
В Дании 12 тыс. км велодорожек и велосипед есть у 9 человек из 10. Вот к чему следует стремиться, а не к увеличению импорта б/у бензожоповозок из ЕС.
Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:42
1 А чому ви вирішили що до велосипедів тягнутись треба..а до автомобілів які є в тих самих датчан 1 на 2 , а не так як в нас 1 на 4 - тягнутись не треба
2 Чого це така дискримінація?
З чим вона повязана?
Може з тим що ви маєте тільки на велосипед і сильно гніваєтесь на тих хто їздить на авто?
3 А коли ми будемо частиною ЄС - то що будемо вимагати щоб ЄС від своїх бензожопок відмовились і зменшили їх кількість до нашого рівня?
4 Данія в 15 разів менша по території і 7 разів менша по кількості населення...
Тобто в 2 рази більша густина населення
Таким чином середня відстань для пересування там в 2 рази менша...
В мене середня відстань пересування 20 км на роботу і 20 км назад....
Якби було 10 і 10 - я б ще може подумав про велосипед ( при умові що це було б 20-30 років тому) , а сьогодні я якось не горю бажанням свої 120 кг переміщати на 40 км в день на велосипеді
5 Питання вихлопів(шкоди довкіллю) я вирішив покупкою електромобіля і тому сьогодні практично не відрізняюсь від електросамокатчика...за єдиним винятком
Я їзжу комфортніше...
То може це правильно - йти до кращого комфорту життя...
а не до міфічного зеленого образу...
То йшли до червоного втікаючи від капіталізму
Потім йшли до капіталізму втікаючи від червоного комунізму..
Тепер що ? всі зелені?
А я люблю мясо...
Додано: Суб 30 кві, 2022 07:08
Ну так и ты тут последний день про содержание задниц вроде сам -- безо всяких просьб, писать начал?
Насчет "бачив мою позицію"? -- ну так озвучь свою позицию. А то наваливать гору бесмысленных циферок, а потом на коментарии писать "а это не моя позиция -- вы меня не так поняли" -- оно удобно, конечно...
Додано: Суб 30 кві, 2022 07:14
Где "дискримінація"? -- "дискримінація" -- это когда "кому-то" (евро-ляхерам) можно растаможку не платить, а всем остальным -- нужно платить.
А сейчас, как раз, полное равноправие наступило: есть деньги на авто? -- покупай: никто не запрещает. Хош -- в салоне бери, хош -- на вторичке, а хош -- сам хоть из Эмиратов гони что новую что б\у (естественно не забудь уплатить все причетающееся мыто)
Додано: Суб 30 кві, 2022 07:40
Я там чуть раньше уже спрашивал -- спрошу еще раз. А почему нам именно по этому показателю _необходими_ Данию или Чехию доганять? -- каким образом повышение уровня автомобилизации страны повысит ее благосостояние? -- через открытие кучи новых шиномонтажек/автомоек?
Додано: Суб 30 кві, 2022 16:12
1. Потому что здоровый образ жизни, меньше аварийность, ниже нагрузка на дорожную инфраструктуру, лучше для экологии. Список можно продолжить.
2. Почему дискриминация? За импорт велосипедов тоже платятся пошлины. Топовые модели стоят четыре знака в евро, дизайнерские ещё больше.
3. Вот когда будем, тогда и будет смысл качать этот вопрос. Правда, к тому времени в ЕС бензожоповозов может уже не остаться Меня проблема парковки авто в украинских городах напрягает, а каждый раз идти минут 20 в гараж или на платную стоянку, чтобы проехать полчаса по городу и столько же простоять на светофорах и в пробках, уж лучше на велосипеде.
4. И что с того, что меньше? В ЕС границы формальны. Можно жить в Дании, а работать в Германии или Швеции.
20км можно проехать минут за 40 по хорошей велодорожке, на электровеле ещё быстрее. Заодно проблема лишнего веса быстро решается и не нужно тратить время на кардио в спортзале.
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