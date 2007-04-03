Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

budivelnik написав:Для того , щоб по кількості авто на 1000 населення нам догнати Данію чи Чехію...на потрібно придбати ще 8-10 млн штук автомобілів.... То може треба починати вже? А не ставити загороджувальні плотини?
В Дании 12 тыс. км велодорожек и велосипед есть у 9 человек из 10. Вот к чему следует стремиться, а не к увеличению импорта б/у бензожоповозок из ЕС.
budivelnik написав:Для того , щоб по кількості авто на 1000 населення нам догнати Данію чи Чехію...на потрібно придбати ще 8-10 млн штук автомобілів.... То може треба починати вже? А не ставити загороджувальні плотини?
В Дании 12 тыс. км велодорожек и велосипед есть у 9 человек из 10. Вот к чему следует стремиться, а не к увеличению импорта б/у бензожоповозок из ЕС.
1 А чому ви вирішили що до велосипедів тягнутись треба..а до автомобілів які є в тих самих датчан 1 на 2 , а не так як в нас 1 на 4 - тягнутись не треба 2 Чого це така дискримінація? З чим вона повязана? Може з тим що ви маєте тільки на велосипед і сильно гніваєтесь на тих хто їздить на авто? 3 А коли ми будемо частиною ЄС - то що будемо вимагати щоб ЄС від своїх бензожопок відмовились і зменшили їх кількість до нашого рівня? 4 Данія в 15 разів менша по території і 7 разів менша по кількості населення... Тобто в 2 рази більша густина населення Таким чином середня відстань для пересування там в 2 рази менша... В мене середня відстань пересування 20 км на роботу і 20 км назад.... Якби було 10 і 10 - я б ще може подумав про велосипед ( при умові що це було б 20-30 років тому) , а сьогодні я якось не горю бажанням свої 120 кг переміщати на 40 км в день на велосипеді 5 Питання вихлопів(шкоди довкіллю) я вирішив покупкою електромобіля і тому сьогодні практично не відрізняюсь від електросамокатчика...за єдиним винятком Я їзжу комфортніше... То може це правильно - йти до кращого комфорту життя... а не до міфічного зеленого образу... То йшли до червоного втікаючи від капіталізму Потім йшли до капіталізму втікаючи від червоного комунізму.. Тепер що ? всі зелені? А я люблю мясо...
budivelnik написав:_hunter Десь бачив хоч одне моє повідомлення про проклятущу державу? Не бачив - то якого милого звіздиш? Десь бачив в останній час мою позицію по нульовій розтаможці? Позитивну/негативну - не важливо \\\
Ну так и ты тут последний день про содержание задниц вроде сам -- безо всяких просьб, писать начал? Насчет "бачив мою позицію"? -- ну так озвучь свою позицию. А то наваливать гору бесмысленных циферок, а потом на коментарии писать "а это не моя позиция -- вы меня не так поняли" -- оно удобно, конечно...
budivelnik написав:Для того , щоб по кількості авто на 1000 населення нам догнати Данію чи Чехію...на потрібно придбати ще 8-10 млн штук автомобілів.... То може треба починати вже? А не ставити загороджувальні плотини?
В Дании 12 тыс. км велодорожек и велосипед есть у 9 человек из 10. Вот к чему следует стремиться, а не к увеличению импорта б/у бензожоповозок из ЕС.
1 А чому ви вирішили що до велосипедів тягнутись треба..а до автомобілів які є в тих самих датчан 1 на 2 , а не так як в нас 1 на 4 - тягнутись не треба 2 Чого це така дискримінація? З чим вона повязана? \\\
Где "дискримінація"? -- "дискримінація" -- это когда "кому-то" (евро-ляхерам) можно растаможку не платить, а всем остальным -- нужно платить. А сейчас, как раз, полное равноправие наступило: есть деньги на авто? -- покупай: никто не запрещает. Хош -- в салоне бери, хош -- на вторичке, а хош -- сам хоть из Эмиратов гони что новую что б\у (естественно не забудь уплатить все причетающееся мыто)
budivelnik написав:\\\ Для того , щоб по кількості авто на 1000 населення нам догнати Данію чи Чехію...на потрібно придбати ще 8-10 млн штук автомобілів.... То може треба починати вже? А не ставити загороджувальні плотини?
Я там чуть раньше уже спрашивал -- спрошу еще раз. А почему нам именно по этому показателю _необходими_ Данию или Чехию доганять? -- каким образом повышение уровня автомобилизации страны повысит ее благосостояние? -- через открытие кучи новых шиномонтажек/автомоек?
budivelnik написав:Для того , щоб по кількості авто на 1000 населення нам догнати Данію чи Чехію...на потрібно придбати ще 8-10 млн штук автомобілів.... То може треба починати вже? А не ставити загороджувальні плотини?
В Дании 12 тыс. км велодорожек и велосипед есть у 9 человек из 10. Вот к чему следует стремиться, а не к увеличению импорта б/у бензожоповозок из ЕС.
1 А чому ви вирішили що до велосипедів тягнутись треба..а до автомобілів які є в тих самих датчан 1 на 2 , а не так як в нас 1 на 4 - тягнутись не треба 2 Чого це така дискримінація? З чим вона повязана? Може з тим що ви маєте тільки на велосипед і сильно гніваєтесь на тих хто їздить на авто? 3 А коли ми будемо частиною ЄС - то що будемо вимагати щоб ЄС від своїх бензожопок відмовились і зменшили їх кількість до нашого рівня? 4 Данія в 15 разів менша по території і 7 разів менша по кількості населення... Тобто в 2 рази більша густина населення Таким чином середня відстань для пересування там в 2 рази менша... В мене середня відстань пересування 20 км на роботу і 20 км назад.... Якби було 10 і 10 - я б ще може подумав про велосипед ( при умові що це було б 20-30 років тому) , а сьогодні я якось не горю бажанням свої 120 кг переміщати на 40 км в день на велосипеді 5 Питання вихлопів(шкоди довкіллю) я вирішив покупкою електромобіля і тому сьогодні практично не відрізняюсь від електросамокатчика...за єдиним винятком Я їзжу комфортніше... То може це правильно - йти до кращого комфорту життя... а не до міфічного зеленого образу... То йшли до червоного втікаючи від капіталізму Потім йшли до капіталізму втікаючи від червоного комунізму.. Тепер що ? всі зелені? А я люблю мясо...
1. Потому что здоровый образ жизни, меньше аварийность, ниже нагрузка на дорожную инфраструктуру, лучше для экологии. Список можно продолжить. 2. Почему дискриминация? За импорт велосипедов тоже платятся пошлины. Топовые модели стоят четыре знака в евро, дизайнерские ещё больше. 3. Вот когда будем, тогда и будет смысл качать этот вопрос. Правда, к тому времени в ЕС бензожоповозов может уже не остаться Меня проблема парковки авто в украинских городах напрягает, а каждый раз идти минут 20 в гараж или на платную стоянку, чтобы проехать полчаса по городу и столько же простоять на светофорах и в пробках, уж лучше на велосипеде. 4. И что с того, что меньше? В ЕС границы формальны. Можно жить в Дании, а работать в Германии или Швеции.
20км можно проехать минут за 40 по хорошей велодорожке, на электровеле ещё быстрее. Заодно проблема лишнего веса быстро решается и не нужно тратить время на кардио в спортзале.
phantom_systems написав:20км можно проехать минут за 40 по хорошей велодорожке, на электровеле ещё быстрее. Заодно проблема лишнего веса быстро решается и не нужно тратить время на кардио в спортзале.
1 А можна я буду їздити на електроавто вартістю від 30000 доларів і в пятій точці бачити твою пропозицію труситись 20 км на велосипеді? 2 А чого ти свої супервиводи про надлишковість бензожоповозок - адресуєш українцям , в яких в 2 рази менше цих бензопоповозок - а не мешканцям Данії? Може тому що твої пропозиції в очах багатої європи виглядають як пропозиція прищавогостудента. в якого грошей на авто не має -і тому він замість того щоб змусити себе стати багатшим - пропонує іншим стати біднішим і таким чином пробує скомпенсувати свій провал в життєвих досягненнях 3 А в кого середня вага вища? В мешканців ЄС чи Африки... то ти хочеш щоб європеці з українцями жили як африканці і жували червячків/жучків/личинки . .бо це найчистіший білок?, але за рахунок цього були худими .
Підсумовуючи Перш ніж радити мені скинути вагу - почни зустрічатись з дівчинкою , в якої ребра стирчать далі ніж цицьки..а тоді вже розглагольствуй про переваги здорового образу життя....
phantom_systems написав:20км можно проехать минут за 40 по хорошей велодорожке, на электровеле ещё быстрее. Заодно проблема лишнего веса быстро решается и не нужно тратить время на кардио в спортзале.
1 А можна я буду їздити на електроавто вартістю від 30000 доларів і в пятій точці бачити твою пропозицію труситись 20 км на велосипеді? 2 А чого ти свої супервиводи про надлишковість бензожоповозок - адресуєш українцям , в яких в 2 рази менше цих бензопоповозок - а не мешканцям Данії? Може тому що твої пропозиції в очах багатої європи виглядають як пропозиція прищавогостудента. в якого грошей на авто не має -і тому він замість того щоб змусити себе стати багатшим - пропонує іншим стати біднішим і таким чином пробує скомпенсувати свій провал в життєвих досягненнях 3 А в кого середня вага вища? В мешканців ЄС чи Африки... то ти хочеш щоб європеці з українцями жили як африканці і жували червячків/жучків/личинки . .бо це найчистіший білок?, але за рахунок цього були худими .
Підсумовуючи Перш ніж радити мені скинути вагу - почни зустрічатись з дівчинкою , в якої ребра стирчать далі ніж цицьки..а тоді вже розглагольствуй про переваги здорового образу життя....
Отлично, фазы отрицания и гнева прошли, скоро до принятия доберёмся
В Западной Европе немного другие ценности, в которых дорогая бензожоповозка имеет невысокую значимость. Зато Украина может похвалиться самой высокой в Европе и 5-й с конца в мире смертностью от коронарной недостаточности, 50,3% от общего числа (2018). В велодорожечных Дании 12,6% и Нидерландах 14,7%. Даже в соседней Польше 35,3%.
Ничего личного, просто украинская медицина солидарная, и чем больше денег тратится на лечение давно и последовательно забивавших на своё здоровье сердечников, тем меньше уходит на лечение других людей, например, с инфекционными заболеваниями или разного рода травмами.
budivelnik написав:Для того , щоб по кількості авто на 1000 населення нам догнати Данію чи Чехію...на потрібно придбати ще 8-10 млн штук автомобілів.... То може треба починати вже? А не ставити загороджувальні плотини?
В Дании 12 тыс. км велодорожек и велосипед есть у 9 человек из 10. Вот к чему следует стремиться, а не к увеличению импорта б/у бензожоповозок из ЕС.
Большинство этих велосипедов в Европе стоят в районе 400-600 евро за штуку. Даже пенсам такой купить не накладно, вот Европа и ездит массово, крутя педали. Велодорожки приходят следом за благосостоянием масс, а не перед ним.
budivelnik написав:Для того , щоб по кількості авто на 1000 населення нам догнати Данію чи Чехію...на потрібно придбати ще 8-10 млн штук автомобілів.... То може треба починати вже? А не ставити загороджувальні плотини?
В Дании 12 тыс. км велодорожек и велосипед есть у 9 человек из 10. Вот к чему следует стремиться, а не к увеличению импорта б/у бензожоповозок из ЕС.
Большинство этих велосипедов в Европе стоят в районе 400-600 евро за штуку. Даже пенсам такой купить не накладно, вот Европа и ездит массово, крутя педали. Велодорожки приходят следом за благосостоянием масс, а не перед ним.
От 1500 DKK или 200 евро новые начинаются, см. https://baisikeli.dk/shop У нас ещё дешевле, особенно если б/у из Европы, даже за 50 евро можно купить простой дорожник. Особое благосостояние не требуется, нужно лишь сделать над собой усилие. Велодорожки приходят за велосипедистами, а не деньгами.