Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Додано: П'ят 29 кві, 2022 20:42

phantom_systems написав: budivelnik написав: Для того , щоб по кількості авто на 1000 населення нам догнати Данію чи Чехію...на потрібно придбати ще 8-10 млн штук автомобілів....

То може треба починати вже?

А не ставити загороджувальні плотини? Для того , щоб по кількості авто на 1000 населення нам догнати Данію чи Чехію...на потрібно придбати ще 8-10 млн штук автомобілів....То може треба починати вже?А не ставити загороджувальні плотини? В Дании 12 тыс. км велодорожек и велосипед есть у 9 человек из 10. Вот к чему следует стремиться, а не к увеличению импорта б/у бензожоповозок из ЕС. В Дании 12 тыс. км велодорожек и велосипед есть у 9 человек из 10. Вот к чему следует стремиться, а не к увеличению импорта б/у бензожоповозок из ЕС.

1 А чому ви вирішили що до велосипедів тягнутись треба..а до автомобілів які є в тих самих датчан 1 на 2 , а не так як в нас 1 на 4 - тягнутись не треба2 Чого це така дискримінація?З чим вона повязана?Може з тим що ви маєте тільки на велосипед і сильно гніваєтесь на тих хто їздить на авто?3 А коли ми будемо частиною ЄС - то що будемо вимагати щоб ЄС від своїх бензожопок відмовились і зменшили їх кількість до нашого рівня?4 Данія в 15 разів менша по території і 7 разів менша по кількості населення...Тобто в 2 рази більша густина населенняТаким чином середня відстань для пересування там в 2 рази менша...В мене середня відстань пересування 20 км на роботу і 20 км назад....Якби було 10 і 10 - я б ще може подумав про велосипед ( при умові що це було б 20-30 років тому) , а сьогодні я якось не горю бажанням свої 120 кг переміщати на 40 км в день на велосипеді5 Питання вихлопів(шкоди довкіллю) я вирішив покупкою електромобіля і тому сьогодні практично не відрізняюсь від електросамокатчика...за єдиним виняткомЯ їзжу комфортніше...То може це правильно - йти до кращого комфорту життя...а не до міфічного зеленого образу...То йшли до червоного втікаючи від капіталізмуПотім йшли до капіталізму втікаючи від червоного комунізму..Тепер що ? всі зелені?А я люблю мясо...