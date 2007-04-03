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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 тра, 2022 07:30
budivelnik написав: phantom_systems написав:
20км можно проехать минут за 40 по хорошей велодорожке, на электровеле ещё быстрее. Заодно проблема лишнего веса быстро решается и не нужно тратить время на кардио в спортзале.
1 А можна я буду їздити на електроавто вартістю від 30000 доларів \\\
Я там вчера/выше на этот вопрос еще до его появления ответил: можна. Хоть вартістю від 300000 доларів -- никто не запрещает до сих пор, вроде.
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