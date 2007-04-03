Я там вчера/выше на этот вопрос еще до его появления ответил: можна. Хоть вартістю від 300000 доларів -- никто не запрещает до сих пор, вроде.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 тра, 2022 07:30
Я там вчера/выше на этот вопрос еще до его появления ответил: можна. Хоть вартістю від 300000 доларів -- никто не запрещает до сих пор, вроде.
Додано: Нед 01 тра, 2022 08:32
Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
У нас на велосипеде особо негде ездить, да и опасно. И менталитет у народа не "велосипедный". Ездят только по всяким селам и пгт от безисходности.
Додано: Нед 01 тра, 2022 09:45
Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
Я користуюсь веліком в райцентрі, але умов дійсно нема. Зато знаю де можна проїхати між будинками направці. Але коли приїжджаю на роботу, то техперсонал одні підсміюються за спиною, інші співчутливо дивляться. Мене ж навпаки дивує, коли з останніх коштів натягують на стару тарадайку, а потім гонорово їдуть до роботи на відстань деколи до 1 км.
З пальним зараз нестабільно, так що ровер не завадить мати.
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