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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 07:30

  budivelnik написав:
  phantom_systems написав:20км можно проехать минут за 40 по хорошей велодорожке, на электровеле ещё быстрее. Заодно проблема лишнего веса быстро решается и не нужно тратить время на кардио в спортзале.
1 А можна я буду їздити на електроавто вартістю від 30000 доларів \\\

Я там вчера/выше на этот вопрос еще до его появления ответил: можна. Хоть вартістю від 300000 доларів -- никто не запрещает до сих пор, вроде. :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:45

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

  BIGor написав:У нас на велосипеде особо негде ездить, да и опасно. И менталитет у народа не "велосипедный". Ездят только по всяким селам и пгт от безисходности.

Я користуюсь веліком в райцентрі, але умов дійсно нема. Зато знаю де можна проїхати між будинками направці. Але коли приїжджаю на роботу, то техперсонал одні підсміюються за спиною, інші співчутливо дивляться. Мене ж навпаки дивує, коли з останніх коштів натягують на стару тарадайку, а потім гонорово їдуть до роботи на відстань деколи до 1 км.
З пальним зараз нестабільно, так що ровер не завадить мати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 14:32

  Ой+ написав:З пальним зараз нестабільно, так що ровер не завадить мати.
Це ж не питання особистих уподобань..
1 Ми йдемо в ЄС
2 Бюджет ЄС наповнюється
податком на власність
податком на доходи
акциз+ПДВ
3 Тепер подивимось що в нас
Власність у вигляді авто - у нас в 2 рази менше...значить податок на власність і акциз+ПДВ у нас також буде менше
Акциз це в основному алкоголь+тютюн+енергоносії...
Після війни з доходами у нас також буде трошки проблематично..будемо відбудовуватись - тому у нас швидше будуть зашкалювати розходи

От і виходить що
Здурі можна й мягке зломати....
А все тому що хтось наслухався дурниць і вважає що зелений образ життя - це вау...
З одного боку - ВАУ..але при умові, що всі попередні сходинки вже пройдені..
А попередні сходинки у людей у всьому світі однакові
Спочатку харчі
Потім одяг
Потім засоби пересування
Потім житло
Десь між другим і третім пунктом - медицина
І в кінці відпочинок у вигляді самореалізації( можна картини малювати , а можна принципово від жоповозок різних гатунків відмовлятись....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:59

  budivelnik написав:
  Ой+ написав:З пальним зараз нестабільно, так що ровер не завадить мати.
\\\
3 Тепер подивимось що в нас
Власність у вигляді авто - у нас в 2 рази менше...значить податок на власність і акциз+ПДВ у нас також буде менше
\\\

Так проблема, как обычно, имеет больше одного решения. Можно топорно пытаться вдвое автопарк увеличить, а можно же и просто транспортный сбор вернуть -- 1%\год, для малолитражек -- 5% для 2.5+, 15 для 3.5+ :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:16

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Щось у вас якісь фантазії щодо велосипедів і машин .
По-перше - велосипед це транспорт коротких поїздок по хорошим дорогам ( навіть не просто доріжки чи там рівненькі - а їхати екологічно і комфортно ) . 20 км проїхати велосипедом перед роботою - це треба зразу хоча б душ прийняти . По-друге - скільки там світових виробників вже збираються перейти як мінімум на гібриди повністю ? І у нас таке буде . Не скоро - але тенденція для великих міст . По-третє - хто вам сказав , що там не їздять на дримбах древніх ? Їздять без ніяких проблем . Просто так як у нас - в Києві жигулів вже немає , а десь в селах і містечках - навалом . Так і у них - аксент за 500 євро і жінка їздить на роботу . І стоїть машина де знайде місце , бо гараж чи стоянка бальше 50 євро ( хоч в Києві на околиці Позняків вже парковка 2000 грн ... ) ...
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