Я там вчера/выше на этот вопрос еще до его появления ответил: можна. Хоть вартістю від 300000 доларів -- никто не запрещает до сих пор, вроде.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 тра, 2022 07:30
Я там вчера/выше на этот вопрос еще до его появления ответил: можна. Хоть вартістю від 300000 доларів -- никто не запрещает до сих пор, вроде.
Додано: Нед 01 тра, 2022 09:45
Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
Я користуюсь веліком в райцентрі, але умов дійсно нема. Зато знаю де можна проїхати між будинками направці. Але коли приїжджаю на роботу, то техперсонал одні підсміюються за спиною, інші співчутливо дивляться. Мене ж навпаки дивує, коли з останніх коштів натягують на стару тарадайку, а потім гонорово їдуть до роботи на відстань деколи до 1 км.
З пальним зараз нестабільно, так що ровер не завадить мати.
Додано: Нед 01 тра, 2022 14:32
Це ж не питання особистих уподобань..
1 Ми йдемо в ЄС
2 Бюджет ЄС наповнюється
податком на власність
податком на доходи
акциз+ПДВ
3 Тепер подивимось що в нас
Власність у вигляді авто - у нас в 2 рази менше...значить податок на власність і акциз+ПДВ у нас також буде менше
Акциз це в основному алкоголь+тютюн+енергоносії...
Після війни з доходами у нас також буде трошки проблематично..будемо відбудовуватись - тому у нас швидше будуть зашкалювати розходи
От і виходить що
Здурі можна й мягке зломати....
А все тому що хтось наслухався дурниць і вважає що зелений образ життя - це вау...
З одного боку - ВАУ..але при умові, що всі попередні сходинки вже пройдені..
А попередні сходинки у людей у всьому світі однакові
Спочатку харчі
Потім одяг
Потім засоби пересування
Потім житло
Десь між другим і третім пунктом - медицина
І в кінці відпочинок у вигляді самореалізації( можна картини малювати , а можна принципово від жоповозок різних гатунків відмовлятись....
Додано: Нед 01 тра, 2022 17:59
Так проблема, как обычно, имеет больше одного решения. Можно топорно пытаться вдвое автопарк увеличить, а можно же и просто транспортный сбор вернуть -- 1%\год, для малолитражек -- 5% для 2.5+, 15 для 3.5+
Додано: Нед 01 тра, 2022 18:16
Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
Щось у вас якісь фантазії щодо велосипедів і машин .
По-перше - велосипед це транспорт коротких поїздок по хорошим дорогам ( навіть не просто доріжки чи там рівненькі - а їхати екологічно і комфортно ) . 20 км проїхати велосипедом перед роботою - це треба зразу хоча б душ прийняти . По-друге - скільки там світових виробників вже збираються перейти як мінімум на гібриди повністю ? І у нас таке буде . Не скоро - але тенденція для великих міст . По-третє - хто вам сказав , що там не їздять на дримбах древніх ? Їздять без ніяких проблем . Просто так як у нас - в Києві жигулів вже немає , а десь в селах і містечках - навалом . Так і у них - аксент за 500 євро і жінка їздить на роботу . І стоїть машина де знайде місце , бо гараж чи стоянка бальше 50 євро ( хоч в Києві на околиці Позняків вже парковка 2000 грн ... ) ...
Додано: Нед 01 тра, 2022 18:38
Та я зовсім не проти авто, але вело теж варто використовувати. Інша справа, що мало де для цього є нормальні умови.
І за законодавство ЄС також за. Причому потрібно розуміти, що потрібно брати певну схему цілком, тобто із податками і страховками і відповідно виходячи із зібраного розподілом, а то якщо окремими клаптями вихоплювати щось, то нічого доброго в підсумку не вийде.
Додано: Нед 01 тра, 2022 19:39
Так і я не проти велосипедів(електросамокатів і так далі)
Але давайте просто глянем назад в історію..
Німеччина після другої світової..
Як розвивався її транспорт?
1 Спочатку Велосипеди - 250 на 1000
2 Потім Ізетта від БМВ ( мікс між авто і мотоциклом) - 250 на 1000населення
3 Потім Жук.. 500 на тисячу населення
4 Потім 800 авто на 1000 населення
5 Тепер , зберігаючи 800 авто на 1000 населення - починають розширювати(наголошую - розширювати а не заміщати) велоінфраструктуру.
Так само буде і в нас..
Але деякі керівники,які живуть в приватних замках , їздять з мигалками - час від часу починають звужувати існуючі дороги , щоб виділити 1 м для велодоріжки.
Цим зменшують місця для парковки(збільшують кількість порушників, що автоматично тягне за собою збільшення кількості тих хто повинен контролювати і наказувати порушників)..і починається замкнуте коло
Спочатку не правильне рішення...а там 70 років і розпад Держави....
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