Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Додано: Пон 02 тра, 2022 14:27

Суть проблеми набагато глибша ніж вузька суперечка велосипеди проти авто..

1 Станом на сьогодні ворог знищив і продовжує знищувати море речей/власності/інструментів/заводів - які робили НАШЕ життя комфортнішим...

2 Чим більше матеріальних цінностей ми зможемо зберегти ,або поновити знищенне - тим легше буде оговтуватись після війни.

3 Просто уявіть

Війна закінчилась і....а у нас 50% автомобілів від довоєнного рівня

50% автосервісів від довоєнного

50% комбайнів/тракторів/автобусів/елеваторів...і так далі....

А це все інструменти з допомогою яких можна починати якийсь примітивний бізнес...

+ Вирішить кабмін допомогти кредитами- виділить якісь гроші..а як їх роздавати? що брати під заставу?



Тому ще раз

Під час війни спроба гетьманцева з компанією збільшити кількість правил гри - це маразм.

Зараз повинно діяти одне правило

Все що потрібне людям - має право на існування

Якщо людям потрібні авто замість знищених - значить треба або звернутись в китай з проханням випустити для нас 1 млн жоповозок а-ля таврія....

або дозволити завозити з Європи без розмитнення - 10 літні європейські марки....

але

РИНОК ПОТРІБНО НАПОВНЮВАТИ всіма правдами і неправдами...

Закінчиться війна, виясниться що головніше а що другорядне - тоді й можна почати гайки закручувати

Сьогодні треба відпустити всі обмеження( крім звичайно наркотиків/алкоголю/насильства) і дозволити всім робити все що вважають за потрібне..якщо в цього зробленого буде збут.