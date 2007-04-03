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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 тра, 2022 13:59
Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
Для тих, хто дуже захищає велосипеди і проти авто у кожнк хату - спробуйте ними користуватись для пересування в наших краях коли йде дощ, або взимку, навіть на відстані до 5 км (Особисто я іноді таке пробую - іншим не рекомендую). Найкраще коли в тебе є і власне авто і велосипед (для останнього ще круто коли ти по дорозі не стрибаєш по бордюрах і нікому не заважаєш)
Додано: Пон 02 тра, 2022 14:27
Суть проблеми набагато глибша ніж вузька суперечка велосипеди проти авто..
1 Станом на сьогодні ворог знищив і продовжує знищувати море речей/власності/інструментів/заводів - які робили НАШЕ життя комфортнішим...
2 Чим більше матеріальних цінностей ми зможемо зберегти ,або поновити знищенне - тим легше буде оговтуватись після війни.
3 Просто уявіть
Війна закінчилась і....а у нас 50% автомобілів від довоєнного рівня
50% автосервісів від довоєнного
50% комбайнів/тракторів/автобусів/елеваторів...і так далі....
А це все інструменти з допомогою яких можна починати якийсь примітивний бізнес...
+ Вирішить кабмін допомогти кредитами- виділить якісь гроші..а як їх роздавати? що брати під заставу?
Тому ще раз
Під час війни спроба гетьманцева з компанією збільшити кількість правил гри - це маразм.
Зараз повинно діяти одне правило
Все що потрібне людям - має право на існування
Якщо людям потрібні авто замість знищених - значить треба або звернутись в китай з проханням випустити для нас 1 млн жоповозок а-ля таврія....
або дозволити завозити з Європи без розмитнення - 10 літні європейські марки....
але
РИНОК ПОТРІБНО НАПОВНЮВАТИ всіма правдами і неправдами...
Закінчиться війна, виясниться що головніше а що другорядне - тоді й можна почати гайки закручувати
Сьогодні треба відпустити всі обмеження( крім звичайно наркотиків/алкоголю/насильства) і дозволити всім робити все що вважають за потрібне..якщо в цього зробленого буде збут.
Додано: Пон 02 тра, 2022 15:44
А какие новые правила от "гетьманцева з компанією" во время войны появились? Валютные ограничения (вполне логичные) -- те от НБУ.
С апреля -- _безналоговый_ ввоз авто:
Чуть раньше -- весь импорт для "единщиков" от НДС да пошлин освободили:
Вроде, верным путем идут товарищи?
Додано: Пон 02 тра, 2022 19:08
Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
Гарно бути теоретиком....
Але теоретики не знають того що знають практики
1 Ініціація відміни або зміни в законі про нульове оподаткування
2 Бардак з акцизами і ПДВ по тютюну...
При чому цей бардак для такого мілкого як я може створити проблему розміром 80000 грн/місяць , при чому внаслідок трьох різних листів,які ніхто не може пояснити в податковій, і який не можна обмежити якимось звітним періодом бо податкова працює в обмеженому режимі і каже буквально наступне
а - що хочете-те й робіть ми нічого не знаємо
б - від помилок які ви отримаєте під час війни ми штрафи накладати не будемо..але податки сплатите...
А суть в трьох листах які два рази за місяць змінювали правила оподаткування
а - акциз (з роздрібу) і ПДВ платить виробник - перший лист
б - акциз з роздрібу і ПДВ платить виробник тільки з товару з датою випуску з 01-05-2022 ( при чому в жодній з накладних не має дати випуску товару)
в - тільки акциз з роздрібу платить виробник..але після продажу товарів отриманих до листа...., а ПДВ платить роздрібний продавець( але при цьому оптовий продавець вже перестав виписувати податкові накладні)..
Далі пояснювати розмір бардаку?
Додано: Пон 02 тра, 2022 19:37
В цілому, як підсумок: повернення мит - непоганий крок, але гіршим було його скасування. Не придумали кращого варіанту для гуманітарних авто, розумію. Ну нічого, як вже є. Чудово, що починаються збиратись податкі.
Додано: Вів 03 тра, 2022 03:23
Если не ливень, дождь не проблема. Зимой тоже ездил при -15 на горном двухподвесе с хорошей резиной, даже лучше авто, не нужно прогревать. К бордюрам привыкаешь, если нет велодорожек.
Додано: Вів 03 тра, 2022 06:57
1. В смысле? -- это когда это нулевую декларацию отменять начали?
2. Ну, вашу биду-пичаль понимаю, но вообще пофиг на курильщиков
Да, еще хотя бы примера два-три _ухудшений_ со времен начала войны услышать хотелось бы.
И я же сказал идут, а не пришли, вроде? -- починят бардак, можно не переживать...
Додано: Вів 03 тра, 2022 08:59
Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
В Украине цены поднимутся еще выше
В условиях войны избежать роста цен невозможно. По оценкам НБУ, в апреле инфляция составила 15,9%, а к концу года она может превысить 20%.
Для сравнения, в 2015 году инфляция составила 60%.
Додано: Вів 03 тра, 2022 10:56
«Избежать роста цен невозможно». Инфляция может превысить 20%, и это еще контролируемый показатель — глава НБУ
Додано: Суб 07 тра, 2022 14:11
думаю, цифра занижена как минимум вдвое
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