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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 156157158159>
Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 13:59

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Для тих, хто дуже захищає велосипеди і проти авто у кожнк хату - спробуйте ними користуватись для пересування в наших краях коли йде дощ, або взимку, навіть на відстані до 5 км (Особисто я іноді таке пробую - іншим не рекомендую). Найкраще коли в тебе є і власне авто і велосипед (для останнього ще круто коли ти по дорозі не стрибаєш по бордюрах і нікому не заважаєш)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 14:27

Суть проблеми набагато глибша ніж вузька суперечка велосипеди проти авто..
1 Станом на сьогодні ворог знищив і продовжує знищувати море речей/власності/інструментів/заводів - які робили НАШЕ життя комфортнішим...
2 Чим більше матеріальних цінностей ми зможемо зберегти ,або поновити знищенне - тим легше буде оговтуватись після війни.
3 Просто уявіть
Війна закінчилась і....а у нас 50% автомобілів від довоєнного рівня
50% автосервісів від довоєнного
50% комбайнів/тракторів/автобусів/елеваторів...і так далі....
А це все інструменти з допомогою яких можна починати якийсь примітивний бізнес...
+ Вирішить кабмін допомогти кредитами- виділить якісь гроші..а як їх роздавати? що брати під заставу?

Тому ще раз
Під час війни спроба гетьманцева з компанією збільшити кількість правил гри - це маразм.
Зараз повинно діяти одне правило
Все що потрібне людям - має право на існування
Якщо людям потрібні авто замість знищених - значить треба або звернутись в китай з проханням випустити для нас 1 млн жоповозок а-ля таврія....
або дозволити завозити з Європи без розмитнення - 10 літні європейські марки....
але
РИНОК ПОТРІБНО НАПОВНЮВАТИ всіма правдами і неправдами...
Закінчиться війна, виясниться що головніше а що другорядне - тоді й можна почати гайки закручувати
Сьогодні треба відпустити всі обмеження( крім звичайно наркотиків/алкоголю/насильства) і дозволити всім робити все що вважають за потрібне..якщо в цього зробленого буде збут.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 15:44

  budivelnik написав:\\\
Під час війни спроба гетьманцева з компанією збільшити кількість правил гри - це маразм.
Зараз повинно діяти одне правило
Все що потрібне людям - має право на існування
\\\
Сьогодні треба відпустити всі обмеження( крім звичайно наркотиків/алкоголю/насильства) і дозволити всім робити все що вважають за потрібне..якщо в цього зробленого буде збут.

А какие новые правила от "гетьманцева з компанією" во время войны появились? Валютные ограничения (вполне логичные) -- те от НБУ.
С апреля -- _безналоговый_ ввоз авто:
https://buh.ligazakon.net/ru/news/21040 ... pil-v-silu
Чуть раньше -- весь импорт для "единщиков" от НДС да пошлин освободили:
https://news.dtkt.ua/ru/taxation/common/75476

Вроде, верным путем идут товарищи? :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 19:08

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

  _hunter написав:Вроде, верным путем идут товарищи?
Гарно бути теоретиком....
Але теоретики не знають того що знають практики
1 Ініціація відміни або зміни в законі про нульове оподаткування
2 Бардак з акцизами і ПДВ по тютюну...
При чому цей бардак для такого мілкого як я може створити проблему розміром 80000 грн/місяць , при чому внаслідок трьох різних листів,які ніхто не може пояснити в податковій, і який не можна обмежити якимось звітним періодом бо податкова працює в обмеженому режимі і каже буквально наступне
а - що хочете-те й робіть ми нічого не знаємо
б - від помилок які ви отримаєте під час війни ми штрафи накладати не будемо..але податки сплатите...
А суть в трьох листах які два рази за місяць змінювали правила оподаткування
а - акциз (з роздрібу) і ПДВ платить виробник - перший лист
б - акциз з роздрібу і ПДВ платить виробник тільки з товару з датою випуску з 01-05-2022 ( при чому в жодній з накладних не має дати випуску товару)
в - тільки акциз з роздрібу платить виробник..але після продажу товарів отриманих до листа...., а ПДВ платить роздрібний продавець( але при цьому оптовий продавець вже перестав виписувати податкові накладні)..

Далі пояснювати розмір бардаку?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 19:37

В цілому, як підсумок: повернення мит - непоганий крок, але гіршим було його скасування. Не придумали кращого варіанту для гуманітарних авто, розумію. Ну нічого, як вже є. Чудово, що починаються збиратись податкі.
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 03:23

  nighthawk5 написав:Для тих, хто дуже захищає велосипеди і проти авто у кожнк хату - спробуйте ними користуватись для пересування в наших краях коли йде дощ, або взимку, навіть на відстані до 5 км (Особисто я іноді таке пробую - іншим не рекомендую). Найкраще коли в тебе є і власне авто і велосипед (для останнього ще круто коли ти по дорозі не стрибаєш по бордюрах і нікому не заважаєш)

Если не ливень, дождь не проблема. Зимой тоже ездил при -15 на горном двухподвесе с хорошей резиной, даже лучше авто, не нужно прогревать. К бордюрам привыкаешь, если нет велодорожек.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 06:57

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Вроде, верным путем идут товарищи?
Гарно бути теоретиком....
Але теоретики не знають того що знають практики
1 Ініціація відміни або зміни в законі про нульове оподаткування
2 Бардак з акцизами і ПДВ по тютюну...
\\\
Далі пояснювати розмір бардаку?

1. В смысле? -- это когда это нулевую декларацию отменять начали? :shock:
2. Ну, вашу биду-пичаль понимаю, но вообще пофиг на курильщиков :lol:
Да, еще хотя бы примера два-три _ухудшений_ со времен начала войны услышать хотелось бы.

И я же сказал идут, а не пришли, вроде? -- починят бардак, можно не переживать...
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 08:59

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

В Украине цены поднимутся еще выше

В условиях войны избежать роста цен невозможно. По оценкам НБУ, в апреле инфляция составила 15,9%, а к концу года она может превысить 20%.

Для сравнения, в 2015 году инфляция составила 60%.
https://t.me/uniannet/51778
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 10:56

«Избежать роста цен невозможно». Инфляция может превысить 20%, и это еще контролируемый показатель — глава НБУ

https://biz.nv.ua/economics/inflyaciya- ... 38764.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:11

  vitaliian написав:«Избежать роста цен невозможно». Инфляция может превысить 20%, и это еще контролируемый показатель — глава НБУ

https://biz.nv.ua/economics/inflyaciya- ... 38764.html

думаю, цифра занижена как минимум вдвое
antey1969
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