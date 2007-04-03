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Продуктовые рынки и не
только в валютном контексте

Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 156157158159
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:20

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Да нормально, поднимут цену урежут вес - профит.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 17:09

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 18:44

  vitaliian написав:Зображення

какой индекс доллара смотрим?
луково-морковный или пшонно-сальный?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 20:39

  vitaliian написав:Зображення

Колись була реклама сира Хохланд,там була дуже слушна фраза,"це синок мабудь якась фантастика",звідкіля такі ціни,якщо брати місто Київ?Спокійно можете множити на 1.5,та ще не вечір,я вже не кажу про огірки,томати
,і далі,далі....
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:36

  vitaliian написав:Зображення



а де банани? пам'ятаю якийсь форумчанин постійно топив за індекс банана
мол вартість кг банана це і є вартість долара в неньці :lol:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 12:14

  greenozon написав:пам'ятаю якийсь форумчанин постійно топив за індекс банана
мол вартість кг банана це і є вартість долара в неньці
он в депрессии потерял интерес к бананам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 12:21

  vitaliian написав:
  greenozon написав:пам'ятаю якийсь форумчанин постійно топив за індекс банана
мол вартість кг банана це і є вартість долара в неньці
он в депрессии потерял интерес к бананам.
а зря, в бананах есть меланин, который купирует депрессию//)
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:08

  vitaliian написав:
  greenozon написав:пам'ятаю якийсь форумчанин постійно топив за індекс банана
мол вартість кг банана це і є вартість долара в неньці
он в депрессии потерял интерес к бананам.

як на мене ціна літра 95го бензину була ліпшим індикатором, 1л 95 = $1 +-
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:18

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Так как идея инвестировать в консервы?
Investor_K
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