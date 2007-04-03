Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 тра, 2022 14:20
Да нормально, поднимут цену урежут вес - профит.
копейка
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Додано: Нед 08 тра, 2022 17:09
vitaliian
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Додано: Нед 08 тра, 2022 18:44
vitaliian написав:
какой индекс доллара смотрим?
луково-морковный или пшонно-сальный?
Shaman
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Додано: Нед 08 тра, 2022 20:39
vitaliian написав:
Колись була реклама сира Хохланд,там була дуже слушна фраза,"це синок мабудь якась фантастика",звідкіля такі ціни,якщо брати місто Київ?Спокійно можете множити на 1.5,та ще не вечір,я вже не кажу про огірки,томати
,і далі,далі....
osya1964
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greenozon
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Додано: Пон 09 тра, 2022 12:14
greenozon написав:
пам'ятаю якийсь форумчанин постійно топив за індекс банана
мол вартість кг банана це і є вартість долара в неньці
он в депрессии потерял интерес к бананам.
vitaliian
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Додано: Пон 09 тра, 2022 12:21
vitaliian написав: greenozon написав:
пам'ятаю якийсь форумчанин постійно топив за індекс банана
мол вартість кг банана це і є вартість долара в неньці
он в депрессии потерял интерес к бананам.
а зря, в бананах есть меланин, который купирует депрессию//)
asti
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Додано: Пон 09 тра, 2022 18:08
vitaliian написав: greenozon написав:
пам'ятаю якийсь форумчанин постійно топив за індекс банана
мол вартість кг банана це і є вартість долара в неньці
он в депрессии потерял интерес к бананам.
як на мене ціна літра 95го бензину була ліпшим індикатором, 1л 95 = $1 +-
flyman
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Додано: Суб 14 тра, 2022 12:18
Точніше €1, що банани, що бензин, чуть дорожчі долара.
Mirax
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