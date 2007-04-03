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Продуктовые рынки и не
только в валютном контексте

Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 12:05

  Успіх написав:цукор не рванув у ціні

хіба що поки ще у роздрібі. Бо, на гурті с поточного тижня турбуленція - підскок +10-15%
kulikrom
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