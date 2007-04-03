|
|
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 тра, 2022 12:05
Успіх написав:
цукор не рванув у ціні
хіба що поки ще у роздрібі. Бо, на гурті с поточного тижня турбуленція - підскок +10-15%
-
kulikrom
-
-
- Повідомлень: 1344
- З нами з: 14.09.11
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 тра, 2022 19:11
edvardd
черешня 60
[/quote]Полуниця ще дорожче
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 689
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreymura
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|95470
|236618672
|
Пон 30 тра, 2022 20:26
gonzo
|
|31
|8691
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|
|0
|3971
|