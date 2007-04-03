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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 158159160161
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:59

>моллюсков
незрозумілий прикол
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:05

  greenozon написав:>моллюсков
незрозумілий прикол

Непонятный комент: чем вам устрицы не угодили?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:НБУ порахували, які імпортні товари найбільше зросли з березня до квітня

В абсолютному вимірі бачу найбільшу частку жіночого одягу і це при мільйонах виїхавших.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:32

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:НБУ порахували, які імпортні товари найбільше зросли з березня до квітня

В абсолютному вимірі бачу найбільшу частку жіночого одягу і це при мільйонах виїхавших.

Это отдельная история, нам мужчинам непонятная... жрать будет пустые макароны, а новое платье и маникюр будет.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:57

  alex_dvornichenko написав:
  Ой+ написав:
  vitaliian написав:НБУ порахували, які імпортні товари найбільше зросли з березня до квітня

В абсолютному вимірі бачу найбільшу частку жіночого одягу і це при мільйонах виїхавших.

Это отдельная история, нам мужчинам непонятная... жрать будет пустые макароны, а новое платье и маникюр будет.


Что же здесь непонятного? Вы же почему-то выбираете красивых и ухоженных, а не в старом платье и без маникюра :roll: А красота и уход денег стоят, которые вы почему-то не готовы вкладывать (в отличие от х..). Поэтому макароны...

Зростання жіночого одягу за НБУ в абсолютному вимірі мало про що говорить. Тому що під кожне плаття потрібна особлива білизна, туфлі, сумочка... Чоловіки не розуміють.. :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:59

  fler написав:Что же здесь непонятного? Вы же почему-то выбираете красивых и ухоженных, а не в старом платье и без маникюра :roll:

Простите за флуд, на новизну платья и маникюр вообще не обращаю внимания, как и большинство адекватных мужчин с мозгами.
И я и вы прекрасно знаете, что делаете это вы для себя.
alex_dvornichenko
 
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