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Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 чер, 2022 09:59
>моллюсков
незрозумілий прикол
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greenozon
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:05
greenozon написав:
>моллюсков
незрозумілий прикол
Непонятный комент: чем вам устрицы не угодили?
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_hunter
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:26
vitaliian написав:
НБУ порахували, які імпортні товари найбільше зросли з березня до квітня
В абсолютному вимірі бачу найбільшу частку жіночого одягу і це при мільйонах виїхавших.
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Ой+
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:32
Ой+ написав: vitaliian написав:
НБУ порахували, які імпортні товари найбільше зросли з березня до квітня
В абсолютному вимірі бачу найбільшу частку жіночого одягу і це при мільйонах виїхавших.
Это отдельная история, нам мужчинам непонятная... жрать будет пустые макароны, а новое платье и маникюр будет.
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:57
alex_dvornichenko написав: Ой+ написав: vitaliian написав:
НБУ порахували, які імпортні товари найбільше зросли з березня до квітня
В абсолютному вимірі бачу найбільшу частку жіночого одягу і це при мільйонах виїхавших.
Это отдельная история, нам мужчинам непонятная... жрать будет пустые макароны, а новое платье и маникюр будет.
Что же здесь непонятного? Вы же почему-то выбираете красивых и ухоженных, а не в старом платье и без маникюра
А красота и уход денег стоят, которые вы почему-то не готовы вкладывать (в отличие от х..). Поэтому макароны...
Зростання жіночого одягу за НБУ в абсолютному вимірі
мало про що говорить. Тому що під кожне плаття потрібна особлива білизна, туфлі, сумочка... Чоловіки не розуміють..
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fler
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:59
fler написав:
Что же здесь непонятного? Вы же почему-то выбираете красивых и ухоженных, а не в старом платье и без маникюра
Простите за флуд, на новизну платья и маникюр вообще не обращаю внимания, как и большинство адекватных мужчин с мозгами.
И я и вы прекрасно знаете, что делаете это вы для себя.
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alex_dvornichenko
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