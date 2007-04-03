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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 159160161162
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 18:23

Полічи і порахуй!©)))

А ціни на харчі? - наче, теж тепер націнка розкидана по регіонах))

От тут(не скажу де саме) ;) ціни такі:
Морозиво(найдешевше) - 8грн, на палочці/шоколадне(найдешевше) - 23грн.
Шоколад пористий міленіум - 30грн
Кока-кола 1л - 27грн, 2л. - 46грн
"Чиста сльоза" ;) 0,5л(будь-якого виробника) - 150грн
Пиво баночне 0,5л(будь-якого виробника) - 35грн

Форумчани, а що у вас по регіонах з цінами на це?☝️
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 19:55

  Успіх написав:А ціни на харчі? - наче, теж тепер націнка розкидана по регіонах))

От тут(не скажу де саме) ;) ціни такі:
Морозиво(найдешевше) - 8грн, на палочці/шоколадне(найдешевше) - 23грн.
Шоколад пористий міленіум - 30грн
Кока-кола 1л - 27грн, 2л. - 46грн
"Чиста сльоза" ;) 0,5л(будь-якого виробника) - 150грн
Пиво баночне 0,5л(будь-якого виробника) - 35грн

Форумчани, а що у вас по регіонах з цінами на це?☝️

Единственный легитимный напиток на ветке - портвейн "Коктебель". 1993/97 гг.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 17:37

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

  Успіх написав:Шоколад пористий міленіум - 30грн

тут не скажу админ шоколадки не пьет
  Успіх написав:Кока-кола 1л - 27грн, 2л. - 46грн
"Чиста сльоза" ;) 0,5л(будь-якого виробника) - 150грн
Пиво баночне 0,5л(будь-якого виробника) - 35грн

у нас в атб кокакола без скидок 21 вроде. за 25 можно намутить 2х литровый аналог вроде байкала или какойто местной блатной колы
водяра вроде от 110
пивас 0,5 да дорогой 20+ но в атб можно застать оболонь киев по 16 с чем то за 0,6. как и двушку атбшного пива за 45 с чемто
также в атб вернулись скидки в том числе и на ликеро-водочные изделия. опытная свинья может застать какой-нибудь коньяк 3 звезды 150+ по скидке от изначальной цены +5% скидка за райф карту
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 19:21

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Кока-кола 2,25 л АТБ - 32,70 грн.
Найдешевше пиво 0,5 біля 27-28 грн.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:47

  BIGor написав:Кока-кола 2,25 л АТБ - 32,70 грн.
Найдешевше пиво 0,5 біля 27-28 грн.

А, ну тут ще значить, не дуже деруть...
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В Летишопс появился кешбэк в АТБ. Стандартная ставка 1%. Сейчас действует ставка горячего кешбэка 5%.
Для новых клиентов Летишопс есть рефералке на 50 грн.
https://letyshops.com/ua/winwin?ww=27020389
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