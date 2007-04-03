Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лип, 2022 18:23
А ціни на харчі? - наче, теж тепер націнка розкидана по регіонах))
От тут(не скажу де саме)
ціни такі:
Морозиво(найдешевше) - 8грн, на палочці/шоколадне(найдешевше) - 23грн.
Шоколад пористий міленіум - 30грн
Кока-кола 1л - 27грн, 2л. - 46грн
"Чиста сльоза"
0,5л(будь-якого виробника) - 150грн
Пиво баночне 0,5л(будь-якого виробника) - 35грн
Форумчани, а що у вас по регіонах з цінами на це?☝️
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Додано: Нед 10 лип, 2022 19:55
Успіх написав:
А ціни на харчі? - наче, теж тепер націнка розкидана по регіонах))
От тут(не скажу де саме)
ціни такі:
Морозиво(найдешевше) - 8грн, на палочці/шоколадне(найдешевше) - 23грн.
Шоколад пористий міленіум - 30грн
Кока-кола 1л - 27грн, 2л. - 46грн
"Чиста сльоза"
0,5л(будь-якого виробника) - 150грн
Пиво баночне 0,5л(будь-якого виробника) - 35грн
Форумчани, а що у вас по регіонах з цінами на це?☝️
Единственный легитимный напиток на ветке - портвейн "Коктебель". 1993/97 гг.
viewtopic.php?p=2835525#p2835525
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Додано: Пон 11 лип, 2022 17:37
Успіх написав:
Шоколад пористий міленіум - 30грн
тут не скажу админ шоколадки не пьет
Успіх написав:
Кока-кола 1л - 27грн, 2л. - 46грн
"Чиста сльоза"
0,5л(будь-якого виробника) - 150грн
Пиво баночне 0,5л(будь-якого виробника) - 35грн
у нас в атб кокакола без скидок 21 вроде. за 25 можно намутить 2х литровый аналог вроде байкала или какойто местной блатной колы
водяра вроде от 110
пивас 0,5 да дорогой 20+ но в атб можно застать оболонь киев по 16 с чем то за 0,6. как и двушку атбшного пива за 45 с чемто
также в атб вернулись скидки в том числе и на ликеро-водочные изделия. опытная свинья может застать какой-нибудь коньяк 3 звезды 150+ по скидке от изначальной цены +5% скидка за райф карту
wtf
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Додано: Пон 11 лип, 2022 19:21
Кока-кола 2,25 л АТБ - 32,70 грн.
Найдешевше пиво 0,5 біля 27-28 грн.
BIGor
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:47
BIGor написав:
Кока-кола 2,25 л АТБ - 32,70 грн.
Найдешевше пиво 0,5 біля 27-28 грн.
А, ну тут ще значить, не дуже деруть...
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Додано: Сер 20 лип, 2022 09:39
В Летишопс появился кешбэк в АТБ. Стандартная ставка 1%. Сейчас действует ставка горячего кешбэка 5%.
Для новых клиентов Летишопс есть рефералке на 50 грн.
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lara_08
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