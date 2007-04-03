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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лип, 2022 15:20
konstantin kirovograd написав:
:lol: сцуко чёшь так бытовая техника подорожала...не купил стиралку в январе теперь цены космос.
хотел серую за 18(при официале 21) а сегодня она 28 при официале 29.5
дык: бакс серый был 36(при официале 29) а сегодня он 40 при официале 36
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:47
_hunter написав: konstantin kirovograd написав:
:lol: сцуко чёшь так бытовая техника подорожала...не купил стиралку в январе теперь цены космос.
хотел серую за 18(при официале 21) а сегодня она 28 при официале 29.5
дык: бакс серый был 36(при официале 29) а сегодня он 40 при официале 36
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:26
Українець із середнім доходом у червні міг купити на 48% менше їжі, ніж до війни — KSE https://delo.ua/society/ukrayinec-iz-se ... se-402383/
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