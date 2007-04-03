дык: бакс серый был 36(при официале 29) а сегодня он 40 при официале 36
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 лип, 2022 15:20
Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:47
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:26
Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
Українець із середнім доходом у червні міг купити на 48% менше їжі, ніж до війни — KSE
Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:20
Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:29
А мені ще закидають, чому я хочу зберегти свої зарплати в долярчиках
Дивні люди...
Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:35
Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
Значить значна к-ть може купити ще ще менше ніж, половину довоєнної їжі.
Вчора заходив в "Метро" в ІФ і разючі зміни докотились - купа порожніх полиць, менший асортимент, суттєво вищі ціни. А то ще якийсь час в них, напевно, були запаси, що допродували.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:50
Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:59
Є ж посилання, а в ньому ще посилання, аж до:
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