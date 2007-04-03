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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 160161162163
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:20

  konstantin kirovograd написав::lol: сцуко чёшь так бытовая техника подорожала...не купил стиралку в январе теперь цены космос.
хотел серую за 18(при официале 21) а сегодня она 28 при официале 29.5 :mrgreen:

дык: бакс серый был 36(при официале 29) а сегодня он 40 при официале 36
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:47

  _hunter написав:
  konstantin kirovograd написав::lol: сцуко чёшь так бытовая техника подорожала...не купил стиралку в январе теперь цены космос.
хотел серую за 18(при официале 21) а сегодня она 28 при официале 29.5 :mrgreen:

дык: бакс серый был 36(при официале 29) а сегодня он 40 при официале 36

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antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:26

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Українець із середнім доходом у червні міг купити на 48% менше їжі, ніж до війни — KSE https://delo.ua/society/ukrayinec-iz-se ... se-402383/
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:20

  Ой+ написав:Українець із середнім доходом у червні міг купити на 48% менше їжі, ніж до війни

На всякий случай: _во всем мире_ есть только один человек среднего роста :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:29

  Ой+ написав:Українець із середнім доходом у червні міг купити на 48% менше їжі, ніж до війни — KSE https://delo.ua/society/ukrayinec-iz-se ... se-402383/

А мені ще закидають, чому я хочу зберегти свої зарплати в долярчиках :idea:
Дивні люди...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:35

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

  _hunter написав:На всякий случай: _во всем мире_ есть только один человек среднего роста

Значить значна к-ть може купити ще ще менше ніж, половину довоєнної їжі.
Вчора заходив в "Метро" в ІФ і разючі зміни докотились - купа порожніх полиць, менший асортимент, суттєво вищі ціни. А то ще якийсь час в них, напевно, були запаси, що допродували.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:50

  Ой+ написав:Українець із середнім доходом у червні міг купити на 48% менше їжі

це як?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:59

  ScaryBee написав:це як?

Є ж посилання, а в ньому ще посилання, аж до:
Індекс Доступності Продовольства (ІДП) 1
розраховується як відношення середньої заробітної
плати до ціни кошика продуктів харчування (див.
методологію на нашій інтернет-сторінці).
До вторгнення ІДП становив 12.4. Тобто людина з
середньою заробітною платою могла кількість
продуктових кошиків еквівалентну запасу на 12.4
місяців. Станом на 16 червня, індекс знизився до 7.4,
що на 40.5% менше за довоєнне значення, на 3.3%
нижче ніж в кінці травня і на 4.3% нижче ніж у квітні.
Наші розрахунки показують, що не дивлячись на
невелике покращення на початку травня, в червні ІДП
продовжив знижуватись. Станом на кінець червня, ІДП
знизився до 6.5, що на 47.6% нижче за довоєнне
значення, на 12% нижче ніж у першій половині червня,
і на 14.9% нижче ніж у травні. Це означає, що людина
із середнім доходом на кінець червня могла купити
майже на 48% менше їжі порівняно з рівнем до
вторгнення. https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/ ... ainian.pdf
Ой+
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