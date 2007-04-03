Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

_hunter написав:На всякий случай: _во всем мире_ есть только один человек среднего роста
Значить значна к-ть може купити ще ще менше ніж, половину довоєнної їжі. Вчора заходив в "Метро" в ІФ і разючі зміни докотились - купа порожніх полиць, менший асортимент, суттєво вищі ціни. А то ще якийсь час в них, напевно, були запаси, що допродували.
Індекс Доступності Продовольства (ІДП) 1 розраховується як відношення середньої заробітної плати до ціни кошика продуктів харчування (див. методологію на нашій інтернет-сторінці). До вторгнення ІДП становив 12.4. Тобто людина з середньою заробітною платою могла кількість продуктових кошиків еквівалентну запасу на 12.4 місяців. Станом на 16 червня, індекс знизився до 7.4, що на 40.5% менше за довоєнне значення, на 3.3% нижче ніж в кінці травня і на 4.3% нижче ніж у квітні. Наші розрахунки показують, що не дивлячись на невелике покращення на початку травня, в червні ІДП продовжив знижуватись. Станом на кінець червня, ІДП знизився до 6.5, що на 47.6% нижче за довоєнне значення, на 12% нижче ніж у першій половині червня, і на 14.9% нижче ніж у травні. Це означає, що людина із середнім доходом на кінець червня могла купити майже на 48% менше їжі порівняно з рівнем до вторгнення. https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/ ... ainian.pdf