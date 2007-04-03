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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 161162163164
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 18:40

  _hunter написав:
  Ой+ написав:
  _hunter написав:На всякий случай: _во всем мире_ есть только один человек среднего роста

\\\
Вчора заходив в "Метро" в ІФ і разючі зміни докотились - купа порожніх полиць, менший асортимент, суттєво вищі ціни. \\\

На всякий случай: цены же в баксах сравнивались? :roll:

Украина, украинец, украинская гривна. Логический ряд можете составить? Где тут доллар США и каким он боком к ценам в АТБ?
BIGor
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  #<1 ... 161162163164
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