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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 сер, 2022 18:40
_hunter написав: Ой+ написав: _hunter написав:
На всякий случай: _во всем мире_ есть только один человек среднего роста
\\\
Вчора заходив в "Метро" в ІФ і разючі зміни докотились - купа порожніх полиць, менший асортимент, суттєво вищі ціни
. \\\
На всякий случай: цены же в баксах сравнивались?
Украина, украинец, украинская гривна. Логический ряд можете составить? Где тут доллар США и каким он боком к ценам в АТБ?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 16:40
Ой+ написав: _hunter написав:
На всякий случай: цены же в баксах сравнивались?
На ті товари, що зазвичай купляю в грн 1,5-2 і більше рази за півроку, ну в $ також дорожче, хоч на менший %. Частка імпорту змеяншилась.
В березні "Метро" ще приємно дивував, коли АТБ спорожніло.
А список "товари, що зазвичай купляю" можно? -- потому как -- как раз по причине "частка імпорту змеяншилась" -- на те товарі, что я "зазвичай купляю" цена (в баксах, естественно) -- упала...
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