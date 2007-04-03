Украина, украинец, украинская гривна. Логический ряд можете составить? Где тут доллар США и каким он боком к ценам в АТБ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 сер, 2022 18:40
Украина, украинец, украинская гривна. Логический ряд можете составить? Где тут доллар США и каким он боком к ценам в АТБ?
Додано: Вів 09 сер, 2022 16:40
А список "товари, що зазвичай купляю" можно? -- потому как -- как раз по причине "частка імпорту змеяншилась" -- на те товарі, что я "зазвичай купляю" цена (в баксах, естественно) -- упала...
Додано: Вів 09 сер, 2022 17:09
Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
Не можна. Практично по всім групам якраз купляв часто імпорт і не уявляю як можна купити червону рибку чи каву зовсім вітчизняну? Але якщо раніше і там і там було більше брендів і т.д., то зараз явно поменшало. Була на початку 90-их "кава" з жолудів чи польська бурякова, але не смакувала. І те і те подорожчало в понад 2 рази в грн, в у.о. менше. Хліб в перерахунку на у.о. може і здешевів.
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