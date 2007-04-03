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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 161162163164
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 18:40

  _hunter написав:
  Ой+ написав:
  _hunter написав:На всякий случай: _во всем мире_ есть только один человек среднего роста

\\\
Вчора заходив в "Метро" в ІФ і разючі зміни докотились - купа порожніх полиць, менший асортимент, суттєво вищі ціни. \\\

На всякий случай: цены же в баксах сравнивались? :roll:

Украина, украинец, украинская гривна. Логический ряд можете составить? Где тут доллар США и каким он боком к ценам в АТБ?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:40

  Ой+ написав:
  _hunter написав:На всякий случай: цены же в баксах сравнивались?

На ті товари, що зазвичай купляю в грн 1,5-2 і більше рази за півроку, ну в $ також дорожче, хоч на менший %. Частка імпорту змеяншилась.
В березні "Метро" ще приємно дивував, коли АТБ спорожніло.

А список "товари, що зазвичай купляю" можно? -- потому как -- как раз по причине "частка імпорту змеяншилась" -- на те товарі, что я "зазвичай купляю" цена (в баксах, естественно) -- упала...
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:09

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

  _hunter написав:А список "товари, що зазвичай купляю" можно? -- потому как -- как раз по причине "частка імпорту змеяншилась" -- на те товарі, что я "зазвичай купляю" цена (в баксах, естественно) -- упала...

Не можна. Практично по всім групам якраз купляв часто імпорт і не уявляю як можна купити червону рибку чи каву зовсім вітчизняну? Але якщо раніше і там і там було більше брендів і т.д., то зараз явно поменшало. Була на початку 90-их "кава" з жолудів чи польська бурякова, але не смакувала. І те і те подорожчало в понад 2 рази в грн, в у.о. менше. Хліб в перерахунку на у.о. може і здешевів.
Ой+
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