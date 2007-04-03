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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 сер, 2022 18:40
_hunter написав: Ой+ написав: _hunter написав:
На всякий случай: _во всем мире_ есть только один человек среднего роста
\\\
Вчора заходив в "Метро" в ІФ і разючі зміни докотились - купа порожніх полиць, менший асортимент, суттєво вищі ціни
. \\\
На всякий случай: цены же в баксах сравнивались?
Украина, украинец, украинская гривна. Логический ряд можете составить? Где тут доллар США и каким он боком к ценам в АТБ?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 16:40
Ой+ написав: _hunter написав:
На всякий случай: цены же в баксах сравнивались?
На ті товари, що зазвичай купляю в грн 1,5-2 і більше рази за півроку, ну в $ також дорожче, хоч на менший %. Частка імпорту змеяншилась.
В березні "Метро" ще приємно дивував, коли АТБ спорожніло.
А список "товари, що зазвичай купляю" можно? -- потому как -- как раз по причине "частка імпорту змеяншилась" -- на те товарі, что я "зазвичай купляю" цена (в баксах, естественно) -- упала...
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Додано: Вів 09 сер, 2022 17:09
_hunter написав:
А список "товари, що зазвичай купляю" можно? -- потому как -- как раз по причине "частка імпорту змеяншилась" -- на те товарі, что я "зазвичай купляю" цена (в баксах, естественно) -- упала...
Не можна. Практично по всім групам якраз купляв часто імпорт і не уявляю як можна купити червону рибку чи каву зовсім вітчизняну? Але якщо раніше і там і там було більше брендів і т.д., то зараз явно поменшало. Була на початку 90-их "кава" з жолудів чи польська бурякова, але не смакувала. І те і те подорожчало в понад 2 рази в грн, в у.о. менше. Хліб в перерахунку на у.о. може і здешевів.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 15:24
Ой+ написав: _hunter написав:
А список "товари, що зазвичай купляю" можно? -- потому как -- как раз по причине "частка імпорту змеяншилась" -- на те товарі, что я "зазвичай купляю" цена (в баксах, естественно) -- упала...
Не можна. Практично по всім групам якраз купляв часто імпорт і не уявляю як можна купити червону рибку чи каву зовсім вітчизняну? Але якщо раніше і там і там було більше брендів і т.д., то зараз явно поменшало. Була на початку 90-их "кава" з жолудів чи польська бурякова, але не смакувала. І те і те подорожчало в понад 2 рази в грн, в у.о. менше. Хліб в перерахунку на у.о. може і здешевів.
"купити червону рибку чи каву зовсім вітчизняну" можно легко: "серовозы".
"Не можна"? -- ну хоть в общих чертах намекнуть -- из разряда "суповой набор"/греча/бананы? Потому как фраза про рост импорта звучит максимально странно -- группа икра/коньяки/крафтовый шоколад/хамон/... (у официалов, естественно) -- хороший пример падения стоимости (в деньгах, не менее естественно -- не в бусах/фантиках).
А та же Сонька 95-й серии -- вообще отличный пример: цена до "примерно 29.25/40.5" ужалась...
Ну было "і там і там було більше брендів і т.д." откровенного втор-сырья. Сейчас их нет? -- да и фиг с ними...
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Додано: Чет 11 сер, 2022 04:55
_hunter написав:
"купити червону рибку чи каву зовсім вітчизняну" можно легко: "серовозы".
"Не можна"? -- ну хоть в общих чертах намекнуть -- из разряда "суповой набор"/греча/бананы?
Я ж позначив місце покупки, якому до речі довіряю щодо автентичності продукції, так і групи. А "суповий набір" краще взагалі не торкатись:
Як говорив один спец по капусті - брати лопату і не скігліть!
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