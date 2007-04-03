Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

_hunter написав:А список "товари, що зазвичай купляю" можно? -- потому как -- как раз по причине "частка імпорту змеяншилась" -- на те товарі, что я "зазвичай купляю" цена (в баксах, естественно) -- упала...
Не можна. Практично по всім групам якраз купляв часто імпорт і не уявляю як можна купити червону рибку чи каву зовсім вітчизняну? Але якщо раніше і там і там було більше брендів і т.д., то зараз явно поменшало. Була на початку 90-их "кава" з жолудів чи польська бурякова, але не смакувала. І те і те подорожчало в понад 2 рази в грн, в у.о. менше. Хліб в перерахунку на у.о. може і здешевів.
_hunter написав:А список "товари, що зазвичай купляю" можно? -- потому как -- как раз по причине "частка імпорту змеяншилась" -- на те товарі, что я "зазвичай купляю" цена (в баксах, естественно) -- упала...
Не можна. Практично по всім групам якраз купляв часто імпорт і не уявляю як можна купити червону рибку чи каву зовсім вітчизняну? Але якщо раніше і там і там було більше брендів і т.д., то зараз явно поменшало. Була на початку 90-их "кава" з жолудів чи польська бурякова, але не смакувала. І те і те подорожчало в понад 2 рази в грн, в у.о. менше. Хліб в перерахунку на у.о. може і здешевів.
"купити червону рибку чи каву зовсім вітчизняну" можно легко: "серовозы".
"Не можна"? -- ну хоть в общих чертах намекнуть -- из разряда "суповой набор"/греча/бананы? Потому как фраза про рост импорта звучит максимально странно -- группа икра/коньяки/крафтовый шоколад/хамон/... (у официалов, естественно) -- хороший пример падения стоимости (в деньгах, не менее естественно -- не в бусах/фантиках). А та же Сонька 95-й серии -- вообще отличный пример: цена до "примерно 29.25/40.5" ужалась... Ну было "і там і там було більше брендів і т.д." откровенного втор-сырья. Сейчас их нет? -- да и фиг с ними...
Як говорив один спец по капусті - брати лопату і не скігліть!
Я вижу какой-то невнятный набор несвязанных предложений... "Частка імпорту змеяншилась", "купити червону рибку", "Метро". В Мэтро красную рыбу как возили грузавиками -- так и возят. Никакой просадки импорта не наблюдается...
_hunter написав:Я вижу какой-то невнятный набор несвязанных предложений... "Частка імпорту змеяншилась", "купити червону рибку", "Метро". В Мэтро красную рыбу как возили грузавиками -- так и возят. Никакой просадки импорта не наблюдается...
Не знаю в цілому по мережі, але те що бачив у конкретній точці, то менший асортименті ціни вдвічі від довоєнних на рибу ( в грн). Якщо хочете щось довести, то прошу з статистикою, бо те що мені попадається на очі, то підтверджує мої суб'єктивні враження.
Так, якщо в січні 2022 року в Україну було імпортовано приблизно 45 тис. тонн риби та рибної продукції, в лютому — близько 44 тис., то вже у березні, за даними Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів, імпорт був практично відсутній. https://kv.darg.gov.ua/_7_osnovnih_prav ... 871_1.html