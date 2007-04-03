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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 161162163164
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 18:40

  _hunter написав:
  Ой+ написав:
  _hunter написав:На всякий случай: _во всем мире_ есть только один человек среднего роста

\\\
Вчора заходив в "Метро" в ІФ і разючі зміни докотились - купа порожніх полиць, менший асортимент, суттєво вищі ціни. \\\

На всякий случай: цены же в баксах сравнивались? :roll:

Украина, украинец, украинская гривна. Логический ряд можете составить? Где тут доллар США и каким он боком к ценам в АТБ?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:40

  Ой+ написав:
  _hunter написав:На всякий случай: цены же в баксах сравнивались?

На ті товари, що зазвичай купляю в грн 1,5-2 і більше рази за півроку, ну в $ також дорожче, хоч на менший %. Частка імпорту змеяншилась.
В березні "Метро" ще приємно дивував, коли АТБ спорожніло.

А список "товари, що зазвичай купляю" можно? -- потому как -- как раз по причине "частка імпорту змеяншилась" -- на те товарі, что я "зазвичай купляю" цена (в баксах, естественно) -- упала...
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:09

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

  _hunter написав:А список "товари, що зазвичай купляю" можно? -- потому как -- как раз по причине "частка імпорту змеяншилась" -- на те товарі, что я "зазвичай купляю" цена (в баксах, естественно) -- упала...

Не можна. Практично по всім групам якраз купляв часто імпорт і не уявляю як можна купити червону рибку чи каву зовсім вітчизняну? Але якщо раніше і там і там було більше брендів і т.д., то зараз явно поменшало. Була на початку 90-их "кава" з жолудів чи польська бурякова, але не смакувала. І те і те подорожчало в понад 2 рази в грн, в у.о. менше. Хліб в перерахунку на у.о. може і здешевів.
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червона риба вирощується на фермах під Стоянкой :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:24

  Ой+ написав:
  _hunter написав:А список "товари, що зазвичай купляю" можно? -- потому как -- как раз по причине "частка імпорту змеяншилась" -- на те товарі, что я "зазвичай купляю" цена (в баксах, естественно) -- упала...

Не можна. Практично по всім групам якраз купляв часто імпорт і не уявляю як можна купити червону рибку чи каву зовсім вітчизняну? Але якщо раніше і там і там було більше брендів і т.д., то зараз явно поменшало. Була на початку 90-их "кава" з жолудів чи польська бурякова, але не смакувала. І те і те подорожчало в понад 2 рази в грн, в у.о. менше. Хліб в перерахунку на у.о. може і здешевів.

"купити червону рибку чи каву зовсім вітчизняну" можно легко: "серовозы".

"Не можна"? -- ну хоть в общих чертах намекнуть -- из разряда "суповой набор"/греча/бананы? Потому как фраза про рост импорта звучит максимально странно -- группа икра/коньяки/крафтовый шоколад/хамон/... (у официалов, естественно) -- хороший пример падения стоимости (в деньгах, не менее естественно -- не в бусах/фантиках).
А та же Сонька 95-й серии -- вообще отличный пример: цена до "примерно 29.25/40.5" ужалась...
Ну было "і там і там було більше брендів і т.д." откровенного втор-сырья. Сейчас их нет? -- да и фиг с ними...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 04:55

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

  _hunter написав:"купити червону рибку чи каву зовсім вітчизняну" можно легко: "серовозы".
"Не можна"? -- ну хоть в общих чертах намекнуть -- из разряда "суповой набор"/греча/бананы?

Я ж позначив місце покупки, якому до речі довіряю щодо автентичності продукції, так і групи. А "суповий набір" краще взагалі не торкатись:
В Україні вартість капусти зросла за рік у 6 разів https://delo.ua/agro/v-ukrayini-vartist ... iv-402580/

Як говорив один спец по капусті - брати лопату і не скігліть!
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:30

  Ой+ написав:
  _hunter написав:"купити червону рибку чи каву зовсім вітчизняну" можно легко: "серовозы".
"Не можна"? -- ну хоть в общих чертах намекнуть -- из разряда "суповой набор"/греча/бананы?

Я ж позначив місце покупки, якому до речі довіряю щодо автентичності продукції, так і групи. А "суповий набір" краще взагалі не торкатись:
В Україні вартість капусти зросла за рік у 6 разів https://delo.ua/agro/v-ukrayini-vartist ... iv-402580/

Як говорив один спец по капусті - брати лопату і не скігліть!

Я вижу какой-то невнятный набор несвязанных предложений... "Частка імпорту змеяншилась", "купити червону рибку", "Метро".
В Мэтро красную рыбу как возили грузавиками -- так и возят. Никакой просадки импорта не наблюдается...
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:01

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

  _hunter написав:Я вижу какой-то невнятный набор несвязанных предложений... "Частка імпорту змеяншилась", "купити червону рибку", "Метро".
В Мэтро красную рыбу как возили грузавиками -- так и возят. Никакой просадки импорта не наблюдается...

Не знаю в цілому по мережі, але те що бачив у конкретній точці, то менший асортименті ціни вдвічі від довоєнних на рибу ( в грн). Якщо хочете щось довести, то прошу з статистикою, бо те що мені попадається на очі, то підтверджує мої суб'єктивні враження.
Так, якщо в січні 2022 року в Україну було імпортовано приблизно 45 тис. тонн риби та рибної продукції, в лютому — близько 44 тис., то вже у березні, за даними Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів, імпорт був практично відсутній. https://kv.darg.gov.ua/_7_osnovnih_prav ... 871_1.html

Імпорт риби і ракоподібних за чотири місяці цього року склав $194,8 млн, що на 26,8% менше, як порівняти з січнем-квітнем 2021 року. https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/za-4 ... port-ryby/

Так що або "грузавикі" стали маленькі, або їх значно менше.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:18

  Ой+ написав:
  _hunter написав:Я вижу какой-то невнятный набор несвязанных предложений... "Частка імпорту змеяншилась", "купити червону рибку", "Метро".
В Мэтро красную рыбу как возили грузавиками -- так и возят. Никакой просадки импорта не наблюдается...

Не знаю в цілому по мережі, але те що бачив у конкретній точці, то менший асортименті ціни вдвічі від довоєнних на рибу ( в грн). Якщо хочете щось довести, то прошу з статистикою, бо те що мені попадається на очі, то підтверджує мої суб'єктивні враження.
Так, якщо в січні 2022 року в Україну було імпортовано приблизно 45 тис. тонн риби та рибної продукції, в лютому — близько 44 тис., то вже у березні, за даними Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів, імпорт був практично відсутній. https://kv.darg.gov.ua/_7_osnovnih_prav ... 871_1.html

Імпорт риби і ракоподібних за чотири місяці цього року склав $194,8 млн, що на 26,8% менше, як порівняти з січнем-квітнем 2021 року. https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/za-4 ... port-ryby/

Так що або "грузавикі" стали маленькі, або їх значно менше.

Я же тоже выше писал "з статистикою" -- про телек. Могу про "тапки" Эко еще вспомнить -- цена ниже, чем была в Прайм-день.

Вы поменьше вербальных интервенций слушайте -- "на 26,8% менше" -- это примерно как "доллар рухнул на 1%"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 09:34

Війна = біда!©

Я тут у відпустку з фронту приїхав... - то скажу таке:
Ті 20Кгрн, що я до 24.02.22р. з натяжкою заробляв(торгівля/я ФОП) - то тепер на те все глянув/по знайомих "торгашах" глянув... і по цінах на все - особливо на продукти, які потрібно ЩОДНЯ людині(а не умовна шафа, чи подушка/ковдра, яка 1раз на багато років змінюється) - то от що я подумав/дійшов висновку: Що мені б зараз було б дуууууже важко заробити оті 20К(а може і не витягував би їх, бо торгівля - ніяка по сусідах/знайомих "торгашах")
І тут - справді біда!(бо війна) - Ціни піднялись на 20-30-50 і більше відсотків (на різний товар) - а заробляється(судячи по знайомих/та і мій батько двічі на тиждень мій бізнес трошки тягне/розпродує товар) - або так само, як пів року тому, або й швидше - МЕНШЕ заробляється!!! В ГРИВНІ!!!
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