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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 162163164165
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 18:17

  samvexler написав:Бариги в канторах вперто хочуть, щоб їх всіх закрили.


попит менше пропозиції, але тримають 40,7 за зелень, клоуни)) цікаво, що хм зменшити заважає,якщо вони на різниці заробляють. закони економіки і бариги-спекулянти не перетинаються в економічній площині)

ой, а скільки то бариг по різних продуктових мережах!

там не закриття - а варто розстріл вводити :mrgreen:
privet_vam
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 18:45

Війна = біда!©

  privet_vam написав:ой, а скільки то бариг по різних продуктових мережах!

Я тут на сусідній продуктовій гілці написав цікаве спостереження - але туди щось ніхто не заходить... - то перенесу його сюди>>>>>
  Успіх написав:Я тут у відпустку з фронту приїхав... - то скажу таке:
Ті 20Кгрн, що я до 24.02.22р. з натяжкою заробляв(торгівля/я ФОП) - то тепер на те все глянув/по знайомих "торгашах" глянув... і по цінах на все - особливо на продукти, які потрібно ЩОДНЯ людині(а не умовна шафа, чи подушка/ковдра, яка 1раз на багато років змінюється) - то от що я подумав/дійшов висновку: Що мені б зараз було б дуууууже важко заробити оті 20К(а може і не витягував би їх, бо торгівля - ніяка по сусідах/знайомих "торгашах")
І тут - справді біда!(бо війна) - Ціни піднялись на 20-30-50 і більше відсотків (на різний товар) - а заробляється(судячи по знайомих/та і мій батько двічі на тиждень мій бізнес трошки тягне/розпродує товар) - або так само, як пів року тому, або й швидше - МЕНШЕ заробляється!!! В ГРИВНІ!!!


Висновок?

Перефразовуючи свою ж приказку, то - "Краще 30К(+14К) в тилу, ніж 100К(+14К) на передку, - і ще краще, ніж 20К у цивільному житті!" :D
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 30 сер, 2022 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:00

  privet_vam написав:
  samvexler написав:Бариги в канторах вперто хочуть, щоб їх всіх закрили.


попит менше пропозиції, але тримають 40,7 за зелень, клоуни)) цікаво, що хм зменшити заважає,якщо вони на різниці заробляють. закони економіки і бариги-спекулянти не перетинаються в економічній площині)

ой, а скільки то бариг по різних продуктових мережах!

там не закриття - а варто розстріл вводити :mrgreen:

я тоже был искренне удивлён ценой на арбузы-25 грн за турецкие и египетские я понимаю -их нужно купить за баксы и привезти чёрт знает откуда.Но когда увидел первые фермерские арбузики маленькие и не вкусные по 25 грн тоже у барыг без коментариев....из египта векзти или сорвать на огороде в 5 км от рынка
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  konstantin kirovograd написав:я тоже был искренне удивлён ценой на арбузы-25 грн за турецкие и египетские я понимаю -их нужно купить за баксы и привезти чёрт знает откуда.
Вчера в ММ в Ходосовке по 55 :shock:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:15

  Мизантрóп написав:
  konstantin kirovograd написав:я тоже был искренне удивлён ценой на арбузы-25 грн за турецкие и египетские я понимаю -их нужно купить за баксы и привезти чёрт знает откуда.
Вчера в ММ в Ходосовке по 55 :shock:

В місті Лева на ринку 35(подовгасті - не смачні), а малі-круглі в атб - 45 :lol:

То хто казав, що банани дорогі? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:33

  konstantin kirovograd написав:
  privet_vam написав:
  samvexler написав:Бариги в канторах вперто хочуть, щоб їх всіх закрили.


попит менше пропозиції, але тримають 40,7 за зелень, клоуни)) цікаво, що хм зменшити заважає,якщо вони на різниці заробляють. закони економіки і бариги-спекулянти не перетинаються в економічній площині)

ой, а скільки то бариг по різних продуктових мережах!

там не закриття - а варто розстріл вводити :mrgreen:

я тоже был искренне удивлён ценой на арбузы-25 грн за турецкие и египетские я понимаю -их нужно купить за баксы и привезти чёрт знает откуда.Но когда увидел первые фермерские арбузики маленькие и не вкусные по 25 грн тоже у барыг без коментариев....из египта векзти или сорвать на огороде в 5 км от рынка

я теж іскрєннє удівльон, що на валютном форумі дописують люди, які не читали адама сміта.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:53

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

  Вело написав:я теж іскрєннє удівльон, що на валютном форумі дописують люди, які не читали адама сміта.

ми не то шо не читали - ми его даже не курили!

хоча тутай был один - говорил шо Адам Смит - тока пришли рашисты куда-то слился (((
бросил паству (((
privet_vam
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 19:55

  Мизантрóп написав:
  konstantin kirovograd написав:я тоже был искренне удивлён ценой на арбузы-25 грн за турецкие и египетские я понимаю -их нужно купить за баксы и привезти чёрт знает откуда.
Вчера в ММ в Ходосовке по 55 :shock:

и как тут не вспомнит Акурта?! и того из пятихаток, который рассказывал про поросятину и так далее.

В Турции кавуны по 2 лиры за кг - кушайте, не обляпайтесь!
Только мужчинкам-украинцам 18-60 нельзя, говорят диету им САМ прописал :!:
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