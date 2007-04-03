Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Игорь Алексеевич написав:Вчера посмотрел цены в магазинах как на продукты питания так и на бытовую химию. Более 90% товаров, которые я покупал до войны подорожали в 2 раза и более. И только прибл. 5-10% товаров подорожали на 30-50%
А доходы - те же. Или даже меньше. І от що робити простому селянинові у такій ситуації?
Вихід завжди є!))) Ломіться до лав ЗСУ і буде вам щастя! Але добряче штурмуйте воєнкомати і добре їм грюкайте у двері, а то кажуть - що не всім відчиняють!
AndriyQ написав:Ніякої дорожнечі нема, допоки у вас є гроші купувати долар.
Ну, не всі мають "зайві кошти" на купівлю долара...(наприклад, я - за ці "зайві кошти" ризикую здоров'ям/життям на фронті) А от що робити, наприклад, пенсіонерам? Почати проїдати кошти відкладені "на похорон"? А сім'ям, які жили "від зарплати до зарплати", а тепер ще й ті зарплати порізали? Що цим двом категоріям громадян робити на моменті? Реально їм зараз дуууууже важко...
Игорь Алексеевич написав:Более 90% товаров, которые я покупал до войны подорожали в 2 раза и более. И только прибл. 5-10% товаров подорожали на 30-50%
Проклацав по кабінету минулорічні покупки в епіцентрі - зараз приблизно вдвічі дорожче, дещо більше. А укрстат досить оптиміістичний, крім овочів:
Інфляція на споживчому ринку в серпні 2022р. порівняно з липнем 2022р. становила 1,1%, з початку року – 19,5%. Базова інфляція в серпні 2022р. порівняно з липнем 2022р. становила 2,1%, з початку року – 15,1%. Овочі +112,4% за рік https://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/09/13.pdf
Рекомендовані 0,3 кг овочів на день не кожен собі дозволить
Игорь Алексеевич написав:Более 90% товаров, которые я покупал до войны подорожали в 2 раза и более. И только прибл. 5-10% товаров подорожали на 30-50%
Проклацав по кабінету минулорічні покупки в епіцентрі - зараз приблизно вдвічі дорожче, дещо більше. А укрстат досить оптиміістичний, крім овочів:
Інфляція на споживчому ринку в серпні 2022р. порівняно з липнем 2022р. становила 1,1%, з початку року – 19,5%. Базова інфляція в серпні 2022р. порівняно з липнем 2022р. становила 2,1%, з початку року – 15,1%. Овочі +112,4% за рік https://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/09/13.pdf
Рекомендовані 0,3 кг овочів на день не кожен собі дозволить
Данные Укрстата по инфляции как обычно... абсолютно объективные и точные.
AndriyQ написав:Ніякої дорожнечі нема, допоки у вас є гроші купувати долар.
Ну, не всі мають "зайві кошти" на купівлю долара...(наприклад, я - за ці "зайві кошти" ризикую здоров'ям/життям на фронті) А от що робити, наприклад, пенсіонерам? Почати проїдати кошти відкладені "на похорон"? А сім'ям, які жили "від зарплати до зарплати", а тепер ще й ті зарплати порізали? Що цим двом категоріям громадян робити на моменті? Реально їм зараз дуууууже важко...