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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 163164165166
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 12:51

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:Вчера посмотрел цены в магазинах как на продукты питания так и на бытовую химию. Более 90% товаров, которые я покупал до войны подорожали в 2 раза и более. И только прибл. 5-10% товаров подорожали на 30-50%


А доходы - те же. Или даже меньше.
І от що робити простому селянинові у такій ситуації?

Вихід завжди є!)))
Ломіться до лав ЗСУ і буде вам щастя! :D
Але добряче штурмуйте воєнкомати і добре їм грюкайте у двері, а то кажуть - що не всім відчиняють! ;)

Тільки пам'ятайте мої слова: - "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!©
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Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2022 17:48

Ніякої дорожнечі нема, допоки у вас є гроші купувати долар.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 13:00

За крок до перевороту думок©

  AndriyQ написав:Ніякої дорожнечі нема, допоки у вас є гроші купувати долар.

Ну, не всі мають "зайві кошти" на купівлю долара...(наприклад, я - за ці "зайві кошти" ризикую здоров'ям/життям на фронті)
А от що робити, наприклад, пенсіонерам?
Почати проїдати кошти відкладені "на похорон"?
А сім'ям, які жили "від зарплати до зарплати", а тепер ще й ті зарплати порізали?
Що цим двом категоріям громадян робити на моменті? Реально їм зараз дуууууже важко... :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 13:22

  AndriyQ написав:Ніякої дорожнечі нема, допоки у вас є гроші купувати долар.

Долар зараз не вартує купляти коли паритет. Тільки Євро. А ще краще б порадив перекидуватись з долара на Євро.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:08

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

  Игорь Алексеевич написав:Более 90% товаров, которые я покупал до войны подорожали в 2 раза и более. И только прибл. 5-10% товаров подорожали на 30-50%

Проклацав по кабінету минулорічні покупки в епіцентрі - зараз приблизно вдвічі дорожче, дещо більше. А укрстат досить оптиміістичний, крім овочів:
Інфляція на споживчому ринку в серпні 2022р. порівняно з липнем 2022р. становила 1,1%, з початку року – 19,5%.
Базова інфляція в серпні 2022р. порівняно з липнем 2022р. становила 2,1%, з початку року – 15,1%.
Овочі +112,4% за рік https://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/09/13.pdf

Рекомендовані 0,3 кг овочів на день не кожен собі дозволить :oops:
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:10

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Коротше, план - "простий"))
Зараз витрачаємо тільки на "хавчик", а всі інші покупки вже будемо робити після війни/після нашої перемоги!
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:57

  Ой+ написав:
  Игорь Алексеевич написав:Более 90% товаров, которые я покупал до войны подорожали в 2 раза и более. И только прибл. 5-10% товаров подорожали на 30-50%

Проклацав по кабінету минулорічні покупки в епіцентрі - зараз приблизно вдвічі дорожче, дещо більше. А укрстат досить оптиміістичний, крім овочів:
Інфляція на споживчому ринку в серпні 2022р. порівняно з липнем 2022р. становила 1,1%, з початку року – 19,5%.
Базова інфляція в серпні 2022р. порівняно з липнем 2022р. становила 2,1%, з початку року – 15,1%.
Овочі +112,4% за рік https://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/09/13.pdf

Рекомендовані 0,3 кг овочів на день не кожен собі дозволить :oops:

Данные Укрстата по инфляции как обычно... абсолютно объективные и точные. :)
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 13:59

  Успіх написав:
  AndriyQ написав:Ніякої дорожнечі нема, допоки у вас є гроші купувати долар.

Ну, не всі мають "зайві кошти" на купівлю долара...(наприклад, я - за ці "зайві кошти" ризикую здоров'ям/життям на фронті)
А от що робити, наприклад, пенсіонерам?
Почати проїдати кошти відкладені "на похорон"?
А сім'ям, які жили "від зарплати до зарплати", а тепер ще й ті зарплати порізали?
Що цим двом категоріям громадян робити на моменті? Реально їм зараз дуууууже важко... :roll:

Не тільки цим. На сході ситуація значно важче.
ЛАД
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