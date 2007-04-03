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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:01

  барабашов написав:Успіх
Я б такое говно как этот запоровский бодяжник с обкомо-комсомольской норы вообще за мессию не считал
Просто ты молодой и не понимаешь цимус обогащения парней 67-72годов рождения. Там не правильные инвестиции и рациональный подход к тенденциям рулил.
Посмотри на досуге "Бригаду". Быстрее дойдёт их формула успеха,"Жмурки" тоже можно, но то комедия про их, бодяжную, молодость

Та я це розумію...

Але він такі чесні очі робить, і розумні речі розказує в своїх відео, що просто заслузаєшся)))
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:45

Успіх
Ты одни свои "фронтовые" от жены спрячь поглубже, после дембеля я к тебе приеду(и к племяшу тоже), мы эти кгрн пропьём в "Криївці" файно та з дівками, я тебе такую лекцию по инвестициям накатаю по ушам часа на три - Демура с Чаплыгой будут в пролёте!
барабашов
 
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