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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:01
барабашов написав:Успіх
Я б такое говно как этот запоровский бодяжник с обкомо-комсомольской норы вообще за мессию не считал
Просто ты молодой и не понимаешь цимус обогащения парней 67-72годов рождения. Там не правильные инвестиции и рациональный подход к тенденциям рулил.
Посмотри на досуге "Бригаду". Быстрее дойдёт их формула успеха,"Жмурки" тоже можно, но то комедия про их, бодяжную, молодость
Та я це розумію...
Але він такі чесні очі робить, і розумні речі розказує в своїх відео, що просто заслузаєшся)))
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:45
Успіх
Ты одни свои "фронтовые" от жены спрячь поглубже, после дембеля я к тебе приеду(и к племяшу тоже), мы эти кгрн пропьём в "Криївці" файно та з дівками, я тебе такую лекцию по инвестициям накатаю по ушам часа на три - Демура с Чаплыгой будут в пролёте!
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Додано: Пон 19 вер, 2022 08:51
Ну що ж - якраз по темі - анекдот року)) - чи то він постійно актуальний?)))
"А ви помітили, що з кожним роком ми стаємо все сильніші: сумку з продуктами на 500 грн стає носити все легше і легше")))
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