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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 165166167168>
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:01

  барабашов написав:Успіх
Я б такое говно как этот запоровский бодяжник с обкомо-комсомольской норы вообще за мессию не считал
Просто ты молодой и не понимаешь цимус обогащения парней 67-72годов рождения. Там не правильные инвестиции и рациональный подход к тенденциям рулил.
Посмотри на досуге "Бригаду". Быстрее дойдёт их формула успеха,"Жмурки" тоже можно, но то комедия про их, бодяжную, молодость

Та я це розумію...

Але він такі чесні очі робить, і розумні речі розказує в своїх відео, що просто заслузаєшся)))
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:45

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Ты одни свои "фронтовые" от жены спрячь поглубже, после дембеля я к тебе приеду(и к племяшу тоже), мы эти кгрн пропьём в "Криївці" файно та з дівками, я тебе такую лекцию по инвестициям накатаю по ушам часа на три - Демура с Чаплыгой будут в пролёте!
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 08:51

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Ну що ж - якраз по темі - анекдот року)) - чи то він постійно актуальний?)))

"А ви помітили, що з кожним роком ми стаємо все сильніші: сумку з продуктами на 500 грн стає носити все легше і легше")))
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 15:37

  Успіх написав:Ну що ж - якраз по темі - анекдот року)) - чи то він постійно актуальний?)))

"А ви помітили, що з кожним роком ми стаємо все сильніші: сумку з продуктами на 500 грн стає носити все легше і легше")))
А чого ви сумку з велозапчастинами здорожчуєте в гривні..а сумку з продуктами залишаєте в гривні незмінною?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:48

Индекс биг мака

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 вер, 2022 18:49, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:15

  vitaliian написав:Зображення

Схоєе, що дешевше вже не буде. Ну їх накуй
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Схоєе, що дешевше вже не буде. Ну їх накуй

+1
Тільки треба писати - нехай ідуть вони слідом за руським кораблем! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:26

  vitaliian написав:Зображення

Тим часом індекс "банана" прямує до 60 грн/кг.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:27

  budivelnik написав:
  Успіх написав:Ну що ж - якраз по темі - анекдот року)) - чи то він постійно актуальний?)))

"А ви помітили, що з кожним роком ми стаємо все сильніші: сумку з продуктами на 500 грн стає носити все легше і легше")))
А чого ви сумку з велозапчастинами здорожчуєте в гривні..а сумку з продуктами залишаєте в гривні незмінною?

Це я анекдот прочитав і кинув сюди - всі притензії до автора!
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:29

За крок до перевороту думок©

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Зображення

Тим часом індекс "банана" прямує до 60 грн/кг.

Тоді що, нічого дивного в моїй темі немає?
Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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