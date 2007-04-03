Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:01
барабашов написав: Успіх
Я б такое говно как этот запоровский бодяжник с обкомо-комсомольской норы вообще за мессию не считал
Просто ты молодой и не понимаешь цимус обогащения парней 67-72годов рождения. Там не правильные инвестиции и рациональный подход к тенденциям рулил.
Посмотри на досуге "Бригаду". Быстрее дойдёт их формула успеха,"Жмурки" тоже можно, но то комедия про их, бодяжную, молодость
Та я це розумію...
Але він такі чесні очі робить, і розумні речі розказує в своїх відео, що просто заслузаєшся)))
Успіх
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:45
Успіх Ты одни свои "фронтовые" от жены спрячь поглубже, после дембеля я к тебе приеду(и к племяшу тоже), мы эти кгрн пропьём в "Криївці" файно та з дівками, я тебе такую лекцию по инвестициям накатаю по ушам часа на три - Демура с Чаплыгой будут в пролёте!
барабашов
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Додано: Пон 19 вер, 2022 08:51
Ну що ж - якраз по темі - анекдот року)) - чи то він постійно актуальний?)))
"А ви помітили, що з кожним роком ми стаємо все сильніші: сумку з продуктами на 500 грн стає носити все легше і легше")))
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Додано: Пон 19 вер, 2022 15:37
Успіх написав:
Ну що ж - якраз по темі - анекдот року)) - чи то він постійно актуальний?)))
"А ви помітили, що з кожним роком ми стаємо все сильніші: сумку з продуктами на 500 грн стає носити все легше і легше")))
А чого ви сумку з велозапчастинами здорожчуєте в гривні..а сумку з продуктами залишаєте в гривні незмінною?
budivelnik
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Додано: Пон 19 вер, 2022 18:48
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vitaliian
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Додано: Пон 19 вер, 2022 19:32
Investor_K написав:
Схоєе, що дешевше вже не буде.
Ну їх накуй
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Тільки треба писати - нехай ідуть вони слідом за руським кораблем!
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:26
vitaliian написав:
Тим часом
індекс "банана"
прямує до 60 грн/кг.
BIGor
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:27
budivelnik написав: Успіх написав:
Ну що ж - якраз по темі - анекдот року)) - чи то він постійно актуальний?)))
"А ви помітили, що з кожним роком ми стаємо все сильніші: сумку з продуктами на 500 грн стає носити все легше і легше")))
А чого ви сумку з велозапчастинами здорожчуєте в гривні..а сумку з продуктами залишаєте в гривні незмінною?
Це я анекдот прочитав і кинув сюди - всі притензії до автора!
Успіх
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:29
BIGor написав: vitaliian написав:
Тим часом
індекс "банана"
прямує до 60 грн/кг.
Тоді що, нічого дивного в моїй темі немає?
Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Успіх
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