Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Ха, сьогодні особисто бачив в сільському магазині по 80!
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Додано: Пон 19 вер, 2022 20:41
Додано: Пон 19 вер, 2022 21:10
Слева точно цены февраля этого года?
Вроде БигМак перед НГ этим стоил под 80, а БигТейсти 120. А вообще грамотные люди, вроде пропавшего от нас Кинга, мне говорили что лицензия на открытие этой харчевни стоит лям зелени, впятеро от KFC, и об остальном не беспокойся, ищи достойное помещение, старость встретишь на Гавайях, 20% годовых в зелени по-любому(ну кроме ситуаций 98-99годов и 14-15, с минимум трехкратным девалом), народ что суслики якутские с обрыва, бежать будет даже ночью в дождь и в минус 20.
Ляма нет, не было и не предвидится. Как лишних 200 на KFC.
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