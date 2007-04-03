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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 165166167168
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 20:41

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Зображення

Тим часом індекс "банана" прямує до 60 грн/кг.


Ха, сьогодні особисто бачив в сільському магазині по 80! :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 21:10

  vitaliian написав:Зображення

Слева точно цены февраля этого года?
Вроде БигМак перед НГ этим стоил под 80, а БигТейсти 120. А вообще грамотные люди, вроде пропавшего от нас Кинга, мне говорили что лицензия на открытие этой харчевни стоит лям зелени, впятеро от KFC, и об остальном не беспокойся, ищи достойное помещение, старость встретишь на Гавайях, 20% годовых в зелени по-любому(ну кроме ситуаций 98-99годов и 14-15, с минимум трехкратным девалом), народ что суслики якутские с обрыва, бежать будет даже ночью в дождь и в минус 20.
Ляма нет, не было и не предвидится. Как лишних 200 на KFC.
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