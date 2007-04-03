Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

От що робиться з моїм бізнесом, поки я на фронті >>>
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Успіх написав:
Як то ви так рахували що у вас вийшло - "гривнева ціна продажу залишилась незмінною"?
І не з 50-60% на 30-40%, а з 60-80% на 30-40%! І це націнка в гривні!
А товар - доларовий і вже двічі зріс за 6міс. в доларі!(перший раз приблизно на 10-15% і другий раз теж десь так)
Тож, дістаємо ваш улюблений калькулятор і робимо підрахуя))
Наприклад, товар до першого подорожчання коштував 10дол.(по курсу 29) тобто 290грн - тож, після двох подорожчань(беремо по мінімуму) став коштувати 12дол.(по курсу 42) тобто 504грн!
Йдемо далі))
Коли товар коштував 290грн + накрутка 60% = 464грн(174грн дохід)
Тепер товар коштує 504грн(вже Карл!!!- дорожче, ніж пів року тому продавалось) + накрутка 30% = 655грн(151грн дохід) - вже помічаєте різницю?
Скажете - тюююю, всього лиш на 23грн менше заробляється, типу "не кретично"!
А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)
Ну, як вам математика?
Полазив по різних сайтах - подивився на ціни на мій товар у Львові....
Ще раз кажу - то ппц!!!
Наприклад речі, які коштують в мене(заокруглю) 700, 900, 1100грн... - то на різних сайтах/в інет магазинах - на 100, а частіше - то на 200грн ДОРОЖЧЕ, ніж в мене!!!
І черги за моїм товаром - не стоять!!!
От з татом недавно по Вайберу переписувався, то каже, що сьогодні продав дві дуже слабоходві речі - на які я, вже місяць тому, скинув ще ціну і + курс долара зіграв своє(а товар цей закуплявся в доларі) - то товар вийшов по собівартості!!!
Товар продався по собівартості!!!
Так, мені то і так вигідно позбутись такого товару... - але як іншим "торгашам" виживати при отакій торгівлі???!
ДумайТЕ!©