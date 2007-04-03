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тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 165166167168
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 20:53

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

https://www.epravda.com.ua/publications ... 14/692613/
За місяць яйця подорожчали майже удвічі. Що сталося і чи не буде дефіциту?

Ціни на яйця злетіли – 50-70 гривень за десяток.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 23:26

  BIGor написав:https://www.epravda.com.ua/publications/2022/10/14/692613/
За місяць яйця подорожчали майже удвічі. Що сталося і чи не буде дефіциту?

Ціни на яйця злетіли – 50-70 гривень за десяток.

Интересно, к новогоднему столу, бигмак и яйки с бананами соточку разменяют, или...
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 23:30

  antey1969 написав:
  BIGor написав:https://www.epravda.com.ua/publications/2022/10/14/692613/
За місяць яйця подорожчали майже удвічі. Що сталося і чи не буде дефіциту?

Ціни на яйця злетіли – 50-70 гривень за десяток.

Интересно, к новогоднему столу, бигмак и яйки с бананами соточку разменяют, или...

Коротка відповідь: дефіциту немає,
просто очень нужны деньги.
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