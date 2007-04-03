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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 жов, 2022 20:53
https://www.epravda.com.ua/publications ... 14/692613/
За місяць яйця подорожчали майже удвічі. Що сталося і чи не буде дефіциту?
Ціни на яйця злетіли – 50-70 гривень за десяток.
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BIGor
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Додано: Нед 16 жов, 2022 23:26
BIGor написав:
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/10/14/692613/
За місяць яйця подорожчали майже удвічі. Що сталося і чи не буде дефіциту?
Ціни на яйця злетіли – 50-70 гривень за десяток.
Интересно, к новогоднему столу, бигмак и яйки с бананами соточку разменяют, или...
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antey1969
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Додано: Нед 16 жов, 2022 23:30
antey1969 написав: BIGor написав:
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/10/14/692613/
За місяць яйця подорожчали майже удвічі. Що сталося і чи не буде дефіциту?
Ціни на яйця злетіли – 50-70 гривень за десяток.
Интересно, к новогоднему столу, бигмак и яйки с бананами соточку разменяют, или...
Коротка відповідь: дефіциту немає,
просто очень нужны деньги.
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