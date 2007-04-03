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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 167168169170
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:17

  flyman написав:
  Shaman написав:а квотування експорту - що будемо квотувати, коли 95% олії йшло на експорт. що будемо з нею робити, які ідеї?

олією можна грітись принаймні, і капусту заправляти, муку смажити..
наше мудре керівництво не випускає 18..60 холопів чол. статі з своєї держави (ліва це ідея чи права, мені пох.), то хай думає тепер як нагодувати їх та зігріти.

Ви вже так страдаєте з тим кордоном - перечитайте Золоте теля й вперед.
будете потім розповідати, як погано живеться в Европі :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:26

  Investor_K написав:
  копейка написав:
Світові ціни на продовольство знижуються шостий місяць поспіль –
ФАО

У вересні світові ціни на продовольство продовжили тенденцію зниження, яка триває шостий місяць поспіль – середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 136,3 пункту, що на 1,5 пункту (1,1%) нижче за показник серпня.

Про це повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Для нас це погано

Справді, для експортних операцій без сумніву це так, на жаль, що у свою чергу не дає переваг для споживача на внутрішньому ринку, незважаючи на власну продукцію, за аналогією до видобутку власного газу. Приймемо цей нюанс як певну поточну особливість розвитку внутрішнього ринку та непріоритетності внутрішнього споживача під певним тиском різних факторів, у тому числі зменшення чисельності населення.
Востаннє редагувалось копейка в Нед 23 жов, 2022 20:35, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:нагадаю, що дотації на "ефективний агробізнес" в Европі складають такі суми, що весь бюджет нашої країни меньше. тому якщо навіть при цьому наші аграрії можуть конкурувати - то не треба їм заважати.

спробуйте себе в цьому надприбуткову бізнесу - я гадаю на другому році ваш бізнес сконає

Без сотні млн. дол. і земельного банку від 50 тис га в аграрку лізти взагалі немає смислу - монополісти-олігархи перетруть.
Виробники курей в Україні - один монополіст. Навіть основний конкурент Гаврилівські курчата збанкротували.
Яйця - два монополісти. Олія ітд - все в такому ж дусі.
І ти пропонуєш безземельному пересічному туди лізти?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:42

  Investor_K написав:
  копейка написав:
  Игорь Алексеевич написав:В Украине ожидается еще один скачок цен: что подорожает

В ближайшие месяцы в Украине вырастут цены на некоторые группы товаров. При этом стоимость будет меняться под действием различных факторов.

Об этом пишет agronews, ссылаясь на данные Госстата Украины.

За девять месяцев 2022 года средние потребительские цены в стране выросли на 21,8%. Одной из главных причин стала полномасштабная война с Россией.

Теперь же, накануне зимы, нас ждет еще один скачок цен:

+27,4% - на товары продовольствия;
+23,7% - на бытовую химию и технику;
+19,5% - на алкоголь и сигареты.
Не исключено, что поднимется стоимость транспортных услуг на 27,3% из-за перебоев в энергетической сфере, что в свою очередь влияет на функционирование отдельных видов коммунального транспорта. Это же может привести к скачку цен на бензин, электрогенераторы, свечи, фонарики и павербанки – все, что может спасти в отсутствие света.

https://hvylya.net/news/261374-v-ukrain ... odorozhaet


Світові ціни на продовольство знижуються шостий місяць поспіль –
ФАО

У вересні світові ціни на продовольство продовжили тенденцію зниження, яка триває шостий місяць поспіль – середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 136,3 пункту, що на 1,5 пункту (1,1%) нижче за показник серпня.

Про це повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

ФАО зазначає, що зниження індексу минулого місяця було зумовлене різким падінням світових цін на рослинні олії та помірним зниженням цін на цукор, м'ясо та молочну продукцію, яке було значнішим, ніж збільшення індексу цін на зернові.
Середнє значення Індексу цін на рослинні олії становило 152,6 пункту, що на 10,8 пункту (6,6%) нижче порівняно з показником серпня і є найнижчим показником з лютого 2021 року.

Зображення

Для нас це погано

Для кого нас? Для України, олігархів чи пересічних пенсіонерів?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:51

  BIGor написав:
  Shaman написав:нагадаю, що дотації на "ефективний агробізнес" в Европі складають такі суми, що весь бюджет нашої країни меньше. тому якщо навіть при цьому наші аграрії можуть конкурувати - то не треба їм заважати.

спробуйте себе в цьому надприбуткову бізнесу - я гадаю на другому році ваш бізнес сконає

Без сотні млн. дол. і земельного банку від 50 тис га в аграрку лізти взагалі немає смислу - монополісти-олігархи перетруть.
Виробники курей в Україні - один монополіст. Навіть основний конкурент Гаврилівські курчата збанкротували.
Яйця - два монополісти. Олія ітд - все в такому ж дусі.
І ти пропонуєш безземельному пересічному туди лізти?

я ж кажу - у вас дуже спрощене розуміння сільгоспбізнесу.

компаній з земельним банком більше 10 т га - тільки 20%, все інше - середній та малий бізнес. так монополії мають деякі переваги, але й проблеми у них теж інші. до речі керованність й ефективність при земельному банку більше 50 т га - суттєво знижується. деякі кажуть, що при 10 т га. тому невеличкі фермери теж себе непогано почувають - але знову ж таки, якщо знаються на справі.

до речі, якось може й обсудимо, але як виявляється всі наши лідери - МХП, Кернел, Нібулон - мають ті чи інші дуже серйозні проблеми - тільки це не винесено в публічну площину. про Бахматюка помовчим. sad but true. це про ефективність.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 20:42

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

  BIGor написав:Яйця - два монополісти. Олія ітд - все в такому ж дусі.

А пруфи по цьому можна привести? Бо на полицях тих монополій щось не дуже видно.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 21:04

  nighthawk5 написав:
  BIGor написав:Яйця - два монополісти. Олія ітд - все в такому ж дусі.

А пруфи по цьому можна привести? Бо на полицях тих монополій щось не дуже видно.

Ну якщо тяжко погуглити, то один монополіст - Бахматюк, інший - Ясенсвіт. Як Ви дивитесь на полицях виробника?
Ну ладно, от https://www.epravda.com.ua/publications ... 14/692613/
На українському ринку працюють близько десяти виробників яєць, проте левова частка припадає на двох гравців.

Перший – "Авангард", який входить в агрохолдинг "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка та представлений брендом "Квочка".

Другий – "Ясенсвіт", який є частиною групи компаній Ovostar Union та реалізує продукцію під однойменною маркою.
BIGor
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