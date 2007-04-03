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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 168169170171
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 09:49

  kasikdarlics написав:
  amtrans написав:От зараз тільки яйця для ЗСУ по 170 грн доїмо і будемо на нові транші від західних партнерів чекати. Як думаєте, нададуть?

170 грн за кг, а не за десяток як ви думаєте.
Партнери в курсі, так що все буде Ок!

І за кг дорогувато - це 16-17 шт курячих, от якби за метр яєць, тоді інша справа. Або 1 кг перепелиних. Банани по 91 грн/кг - як там індекс банана? Апельсини 82 грн/кг, картопля 22 грн/кг. Знайомтесь з цінами на https://zn.ua/ukr/economic-security/til ... ittja.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 14:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Банани по 91 грн/кг - як там індекс банана?

Все нормально с индексом банана - просто там тоже "помилка постачальника" - 91 грн это не кг а 10 штук.... :wink: :wink:
TUR
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:42

  TUR написав:
  Ой+ написав:Банани по 91 грн/кг - як там індекс банана?

Все нормально с индексом банана - просто там тоже "помилка постачальника" - 91 грн это не кг а 10 штук.... :wink: :wink:


Яйця в кілограмах,
Цибуля - в літрах,
буряк - в амперах,
гречка - поштучно.

А що не так? )
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