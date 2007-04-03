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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 січ, 2023 09:49
kasikdarlics написав: amtrans написав:
От зараз тільки яйця для ЗСУ по 170 грн доїмо і будемо на нові транші від західних партнерів чекати. Як думаєте, нададуть?
170 грн за кг, а не за десяток як ви думаєте.
Партнери в курсі, так що все буде Ок!
І за кг дорогувато - це 16-17 шт курячих, от якби за метр яєць, тоді інша справа. Або 1 кг перепелиних. Банани по 91 грн/кг - як там індекс банана? Апельсини 82 грн/кг, картопля 22 грн/кг. Знайомтесь з цінами на https://zn.ua/ukr/economic-security/til ... ittja.html
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Додано: Вів 24 січ, 2023 16:42
Яйця в кілограмах,
Цибуля - в літрах,
буряк - в амперах,
гречка - поштучно.
А що не так? )
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