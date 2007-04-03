Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

І за кг дорогувато - це 16-17 шт курячих, от якби за метр яєць, тоді інша справа. Або 1 кг перепелиних. Банани по 91 грн/кг - як там індекс банана? Апельсини 82 грн/кг, картопля 22 грн/кг. Знайомтесь з цінами на
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 січ, 2023 09:49
І за кг дорогувато - це 16-17 шт курячих, от якби за метр яєць, тоді інша справа. Або 1 кг перепелиних. Банани по 91 грн/кг - як там індекс банана? Апельсини 82 грн/кг, картопля 22 грн/кг. Знайомтесь з цінами на
Додано: Вів 24 січ, 2023 14:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 24 січ, 2023 16:42
Додано: Вів 24 січ, 2023 23:57
Министерство обороны уже посетовало на множество ошибок в списке из 400 наименований. И все ошибки как на зло улетели значительно выше рыночных цен.
Наверное машинистка баба Глаша ошиблась, старенькая уже, с кем не бывает. Просто надо понять и простить)))
|