І за кг дорогувато - це 16-17 шт курячих, от якби за метр яєць, тоді інша справа. Або 1 кг перепелиних. Банани по 91 грн/кг - як там індекс банана? Апельсини 82 грн/кг, картопля 22 грн/кг. Знайомтесь з цінами на
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 січ, 2023 09:49
І за кг дорогувато - це 16-17 шт курячих, от якби за метр яєць, тоді інша справа. Або 1 кг перепелиних. Банани по 91 грн/кг - як там індекс банана? Апельсини 82 грн/кг, картопля 22 грн/кг. Знайомтесь з цінами на
Додано: Вів 24 січ, 2023 14:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 24 січ, 2023 16:42
Додано: Вів 24 січ, 2023 23:57
Министерство обороны уже посетовало на множество ошибок в списке из 400 наименований. И все ошибки как на зло улетели значительно выше рыночных цен.
Наверное машинистка баба Глаша ошиблась, старенькая уже, с кем не бывает. Просто надо понять и простить)))
Додано: Сер 25 січ, 2023 09:32
Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
Скандал с закупками продуктов для Минобороны не утихает
Теперь автор резонансного расследования, журналист Юрий Николов проанализировал закупочные цены Минобороны и Госпогранслужбы - по некоторым позициям они отличаются в 2-3 раза. Вот несколько примеров:
куриные окорочка МО – 120 грн/кг, а ГПСУ – 51-78 грн/кг
картофель 22 грн/кг в МО и 6,90 в ГПСУ
капуста: 30 грн/кг в МО и 9,93-17,00 в ГПСУ
свекла: 25 грн/кг в МО и 6,00-13,50 в ГПСУ
лук: 42 грн/кг в МО и 17,00-26,00 в ГПСУ
гречка: 83 грн/кг в МО и 53,10-56,20 в ГПСУ
масло: 109 грн/кг в МО и 58,69 в ГПСУ
Додано: Сер 25 січ, 2023 09:53
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