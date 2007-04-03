Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Starikan написав:
Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50
Торг уместен?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лют, 2023 19:40
Торг уместен?
Додано: Пон 20 лют, 2023 21:32
Додано: Пон 20 лют, 2023 21:48
Не Словакия конечно, но и в правь не дорого еще..
Возможно на самый не дорогой товар от простого производителя...
Додано: Пон 20 лют, 2023 22:43
Категория товара влияет ещё на фактор цены
Конкретно по рыбе, ну и по йогуртам тоже, органик>>меньше органик>>... и так до окорочков синей,павшей в бою за корм,птицы
По маслу сейчас уточню, может то на наше подсолнечное по 2,70=110грн продают
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