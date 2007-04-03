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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 19:40

  Starikan написав:
  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100


Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.

Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50

Торг уместен?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:32

  Investor_K написав:
  Starikan написав: Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50
Торг уместен?

С холодильником и кассой самообслуживания не поторгуешься.
Кстати, кефир (Kefir) делает фирма, основанная киевлянином - эмигрантом 1976 года. Продается практически везде, видимо, пользуется спросом в наших местах.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:48

  Starikan написав:
  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100


Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.

Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50

Не Словакия конечно, но и в правь не дорого еще..
Возможно на самый не дорогой товар от простого производителя...
Соискатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 22:43

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100


Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.

Категория товара влияет ещё на фактор цены
Конкретно по рыбе, ну и по йогуртам тоже, органик>>меньше органик>>... и так до окорочков синей,павшей в бою за корм,птицы
По маслу сейчас уточню, может то на наше подсолнечное по 2,70=110грн продают
барабашов
 
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  #<1 ... 169170171172
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