Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Starikan написав:
Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50
Торг уместен?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 лют, 2023 19:40
Торг уместен?
Додано: Пон 20 лют, 2023 21:32
Додано: Пон 20 лют, 2023 21:48
Не Словакия конечно, но и в правь не дорого еще..
Возможно на самый не дорогой товар от простого производителя...
Додано: Пон 20 лют, 2023 22:43
Категория товара влияет ещё на фактор цены
Конкретно по рыбе, ну и по йогуртам тоже, органик>>меньше органик>>... и так до окорочков синей,павшей в бою за корм,птицы
По маслу сейчас уточню, может то на наше подсолнечное по 2,70=110грн продают
Додано: Вів 21 лют, 2023 00:26
В Германии 1 евро за пол литра кефира.
До Ковида біло 49 евроцентов.
Кстати єтот инфлец м дешевій евро запустил немецкую промішленность после ковида.
Рабочая сила осталась на прежнем уровне.
Подняли минималку до 12 евро час, но и так на нее одни студенті работали
Банані кстати тоже до 1.25 евро подорожали, раньше всегда стоили 99 центов
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|