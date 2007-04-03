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Продуктові ринки і не
тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:32

  Investor_K написав:
  Starikan написав: Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50
Торг уместен?

С холодильником и кассой самообслуживания не поторгуешься.
Кстати, кефир (Kefir) делает фирма, основанная киевлянином - эмигрантом 1976 года. Продается практически везде, видимо, пользуется спросом в наших местах.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:48

  Starikan написав:
  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100


Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.

Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50

Не Словакия конечно, но и в правь не дорого еще..
Возможно на самый не дорогой товар от простого производителя...
Соискатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 22:43

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100


Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.

Категория товара влияет ещё на фактор цены
Конкретно по рыбе, ну и по йогуртам тоже, органик>>меньше органик>>... и так до окорочков синей,павшей в бою за корм,птицы
По маслу сейчас уточню, может то на наше подсолнечное по 2,70=110грн продают
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 00:26

  Starikan написав:
  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100


Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции.
Подс.масло с 99 центов до 2.69
Красная ріба с 11 евро до 20 евро.
Кефир с 49 центов до 1 евро.
Так что сейчас кругом не сладко.

Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50


В Германии 1 евро за пол литра кефира.
До Ковида біло 49 евроцентов.
Кстати єтот инфлец и дешевій евро запустил немецкую промішленность после ковида.

Банані кстати тоже до 1.25 евро подорожали, раньше всегда стоили 99 центов
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 11:54

Re: Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

У них:
Серйозно подорожчали овочі та фрукти в Австрії.
- Тут багато позицій продаються поштучно, і ціни зашкалюють, - розповідає подруга, яка зараз живе у Відні. – Один жовтий перець коштує 1,69 євро, один огірок – 1,99 євро. Кілограм картоплі у бюджетному магазині продається по 0,90 євро, кілограм яблук – 1,69 євро, бананів та апельсинів – 1,79 євро, моркви – 1,29 євро. https://kp.ua/ua/economics/a665272-zolo ... -v-jevropi

І в нас:
Ще одна проблема. Ставити покупців перед фактом — 170 гривень за кілограм огірків, не правильно. Ну і що далі? Постоїть він кілька днів, зіпсується. https://wz.lviv.ua/economy/485433-na-pr ... na-tsybuli

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