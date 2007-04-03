Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті

Starikan написав: Литр кефира 3.75% в Штатах - $4.50
Торг уместен?
С холодильником и кассой самообслуживания не поторгуешься. Кстати, кефир (Kefir) делает фирма, основанная киевлянином - эмигрантом 1976 года. Продается практически везде, видимо, пользуется спросом в наших местах.
Investor_K написав:Доллар +30% за год. Многие товары +50..+100
Я вам скажу в Германии тоже самое в плане потр.инфляции. Подс.масло с 99 центов до 2.69 Красная ріба с 11 евро до 20 евро. Кефир с 49 центов до 1 евро. Так что сейчас кругом не сладко.
Категория товара влияет ещё на фактор цены Конкретно по рыбе, ну и по йогуртам тоже, органик>>меньше органик>>... и так до окорочков синей,павшей в бою за корм,птицы По маслу сейчас уточню, может то на наше подсолнечное по 2,70=110грн продают
Серйозно подорожчали овочі та фрукти в Австрії. - Тут багато позицій продаються поштучно, і ціни зашкалюють, - розповідає подруга, яка зараз живе у Відні. – Один жовтий перець коштує 1,69 євро, один огірок – 1,99 євро. Кілограм картоплі у бюджетному магазині продається по 0,90 євро, кілограм яблук – 1,69 євро, бананів та апельсинів – 1,79 євро, моркви – 1,29 євро. https://kp.ua/ua/economics/a665272-zolo ... -v-jevropi
Серйозно подорожчали овочі та фрукти в Австрії. - Тут багато позицій продаються поштучно, і ціни зашкалюють, - розповідає подруга, яка зараз живе у Відні. – Один жовтий перець коштує 1,69 євро, один огірок – 1,99 євро. Кілограм картоплі у бюджетному магазині продається по 0,90 євро, кілограм яблук – 1,69 євро, бананів та апельсинів – 1,79 євро, моркви – 1,29 євро. https://kp.ua/ua/economics/a665272-zolo ... -v-jevropi
В бедронці акції на цьому тижні - картопля 1,49 зл, яблука 1,69 зл. Австрійці явно переплачують.