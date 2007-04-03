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Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 бер, 2023 01:25
По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів.
Уже 70+.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 09 бер, 2023 01:34
hxbbgaf написав:
По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів.
Уже 70+.
Скоро начнется цинга!
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Zebra
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Додано: Чет 09 бер, 2023 02:29
С таким раскладом по ценам и курсу - скоро мешок картошки 100$ будет стоить в эквиваленте
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75stasstas75
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Додано: Чет 09 бер, 2023 02:42
75stasstas75 написав:
С таким раскладом по ценам и курсу - скоро мешок картошки 100$ будет стоить в эквиваленте
а медіанна зарплата тоді впаде до 20 мішків, ога
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zerocool
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Додано: Чет 09 бер, 2023 04:48
Zebra написав: hxbbgaf написав:
По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів.
Уже 70+.
Скоро начнется цинга!
Їжте банани, навіщо вам та цибуля.
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Ромасик
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Додано: Чет 09 бер, 2023 09:15
flyman написав:
Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів
А з Польщі привезти сюди - релігія бізнесменам не дозволяє?
Чи в Польщі теж - неурожай цибулі?
Тоді з Єгипту)) - картоплю тож везли...
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 09 бер, 2023 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 09:21
Успіх
Переважно Польську, Молдавську і Таджицьку й веземо. Там закупка по 30-40 грн. / кг., ИМХО до Пасхи закупка зросте вдвічі, відповідно отримаємо в нас ціну 100+https://east-fruit.com/uk/plodoovochevy ... n-rehionu/
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 09 бер, 2023 09:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 09 бер, 2023 09:22
Успіх написав: flyman написав:
Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів
А з Польщі привезти сюди - релігія бізнесменам не дозволяє?
Чи в Польщі теж - неурожай цибулі?
Тоді в з Єгипту)) - картоплю тож везли...
Та зрозуміло шо баригам не вигідно заробляти 30% , якщо можна отримувати 100%.
Фура 20т цибулі з Польщі від Холму до Києва (550км) приблизно 25000 грн. Тобто на кілу цибулі +1 грн )))
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Додано: Чет 09 бер, 2023 11:20
Успіх написав: flyman написав:
Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів
А з Польщі привезти сюди - релігія бізнесменам не дозволяє?
Чи в Польщі теж - неурожай цибулі?
Тоді з Єгипту)) - картоплю тож везли...
в минулому році брав по 7 грн
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Олежан
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Додано: Чет 09 бер, 2023 11:35
Олежан написав: Успіх написав: flyman написав:
Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів
А з Польщі привезти сюди - релігія бізнесменам не дозволяє?
Чи в Польщі теж - неурожай цибулі?
Тоді з Єгипту)) - картоплю тож везли...
в минулому році брав по 7 грн
А колись і з часником таке замутили...
flysoulfly написав:
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