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тільки у валютному контексті

Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 170171172173
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 01:25

По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів.

Уже 70+.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 01:34

  hxbbgaf написав:
По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів.

Уже 70+.

Скоро начнется цинга!
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 02:29

С таким раскладом по ценам и курсу - скоро мешок картошки 100$ будет стоить в эквиваленте
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 02:42

  75stasstas75 написав:С таким раскладом по ценам и курсу - скоро мешок картошки 100$ будет стоить в эквиваленте

а медіанна зарплата тоді впаде до 20 мішків, ога
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 04:48

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:
По бананам, а що ніхто з вангователей не ходив в школу і не вчив географію?
Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів.

Уже 70+.

Скоро начнется цинга!

Їжте банани, навіщо вам та цибуля.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:15

Полічи і порахуй!©))) - в результаті буде... ))))))

  flyman написав:Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів
А з Польщі привезти сюди - релігія бізнесменам не дозволяє?
Чи в Польщі теж - неурожай цибулі?
Тоді з Єгипту)) - картоплю тож везли...
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 09 бер, 2023 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:21

Успіх Переважно Польську, Молдавську і Таджицьку й веземо. Там закупка по 30-40 грн. / кг., ИМХО до Пасхи закупка зросте вдвічі, відповідно отримаємо в нас ціну 100+

https://east-fruit.com/uk/plodoovochevy ... n-rehionu/
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 09 бер, 2023 09:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:22

  Успіх написав:
  flyman написав:Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів
А з Польщі привезти сюди - релігія бізнесменам не дозволяє?
Чи в Польщі теж - неурожай цибулі?
Тоді в з Єгипту)) - картоплю тож везли...

Та зрозуміло шо баригам не вигідно заробляти 30% , якщо можна отримувати 100%.
Фура 20т цибулі з Польщі від Холму до Києва (550км) приблизно 25000 грн. Тобто на кілу цибулі +1 грн )))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:20

  Успіх написав:
  flyman написав:Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів
А з Польщі привезти сюди - релігія бізнесменам не дозволяє?
Чи в Польщі теж - неурожай цибулі?
Тоді з Єгипту)) - картоплю тож везли...

в минулому році брав по 7 грн
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 11:35

Співпадіння? ©

  Олежан написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Цубуля 50+ грн., кажуть що не урожай як і бананів
А з Польщі привезти сюди - релігія бізнесменам не дозволяє?
Чи в Польщі теж - неурожай цибулі?
Тоді з Єгипту)) - картоплю тож везли...

в минулому році брав по 7 грн

А колись і з часником таке замутили... ;)
  flysoulfly написав:Заговор
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